Marshmello ed il compianto Juice Wrld nominati ai Grammy

Il DJ e producer nominato ai Grammy MARSHMELLO pubblica insieme al compianto re dell’hip hop JUICE WRLD il nuovo singolo “BYE BYE”, disponibile in digitale e per la rotazione radiofonica.

Sono passati quasi tre anni dalla sua prematura scomparsa, eppure sembra che il rapper sia ancora con noi.

“Ho composto questa canzone la sera in cui io e JUICE ci siamo incontrati per la prima volta. Ero già un suo grande fan e poter lavorare con lui è stato un onore assoluto. Ho voluto mantenerla esattamente come l’abbiamo realizzata quella sera. Spero che tutti si divertano”, dichiara MARSHMELLO riguardo alla collaborazione.

“BYE BYE” è la terza traccia che l’hitmaker MARSHMELLO realizza insieme a JUICE WRLD dopo i successi di “Come & Go” e “Hate The Other Side”, presenti nel primo album postumo del rapper intitolato “Legends Never Die”. I due brani hanno debuttato nella Top 10 della Billboard Hot 100 e contano oltre 1,7 miliardi di stream globali combinati.

Oltre agli impegni prettamente musicali, MARSHMELLO ha di recente collaborato con la NFL e il Monday Night Football di ESPN per remixare l’iconica sigla “Heavy Action” ed è stato nominato curatore musicale per la stagione NFL 2022-23.

Lo scorso luglio, è diventato inoltre il primo artista in assoluto a collaborare con Coca Cola e a creare la propria edizione limitata.