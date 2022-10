The Vamps tappa del tour in Italia

Tornano in Italia per celebrare i loro 10 anni di carriera i THE VAMPS: la band britannica infatti farà una tappa del “The Greatest Hits Tour”, sabato 11 marzo 2023 al Fabrique di Milano.

Per festeggiare il loro anniversario i THE VAMPS partiranno dall’O2 Apollo di Manchester il 23 novembre con il loro “The Greatest Hits Tour” dove la band eseguirà tutti i più grandi successi del decennio che li ha resi una delle band pop più amate e celebrate del Regno Unito.

Dal 14 ottobre è disponibile “Ten Years Of The Vamps”, una fanzine prodotta in collaborazione tra la band e i fan, una collezione che include fotografie, merchandising in edizione limitata con CD contenente registrazioni inedite, cimeli dagli archivi personali della band, un’intervista esclusiva e altri ricordi unici.

Il quartetto ha iniziato a spopolare nel 2012, anno nel quale grazie a YouTube sono riusciti a farsi conoscere in tutto il mondo.

Nel 2013 hanno pubblicato il singolo di debutto “Can We Dance” che ha ricevuto oltre 1 milione di views in sole due settimane e ha debuttato alla #2 della Official Single Charts, seguito dal singolo “Wild Heart”. Entrambi hanno anticipato l’uscita dell’album di debutto “Meet The Vamps” che ha debuttato alla #1 della Official Albums Chart. L’album ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, scalando le classifiche pop mondiali. Nel 2015 è stato pubblicato il secondo album “Wake Up”.

“Night & Day” è il titolo del terzo album rilasciato in due parti. La prima parte Night & Day (Night Edition) è stata pubblicata a luglio 2017, e “Night & Day (Day Edition) a luglio dell’anno successivo.

L’album è stato anticipato dai singoli “All Night”, “Middle of the Night” e “Hands”, il primo è certificato platino in Italia, ha totalizzato quasi 400 milioni di stream su Spotify con oltre 3,5 milioni di vendite.

I The Vamps sono una delle band inglesi che ha raggiunto il maggior successo nel mondo con più di 2 miliardi di stream globali, 10 milioni di ascoltatori mensili e 2,7 milioni di follower su Spotify.

Nel corso della loro carriera hanno collaborato con numerosi artisti e hanno supportato band come i The Wanted, le Little Mix e cantanti come Demi Lovato, Selena Gomez e Taylor Swift.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 27 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 2 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.