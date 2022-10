Sound potente ed emblematico del Midwest! Welshly Arms – “Proud”

Share Facebook

In occasione dell’inizio del tour negli USA, la rock band originaria di Cleveland (Ohio) WELSHLY ARMS pubblica il nuovo singolo “PROUD”, disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 28 Ottobre.

Dal successo di “Legendary” (2017) i WELSHLY ARMS non si sono più fermati: certificato disco di Platino in Germania e Svizzera, il brano ha aperto la strada alla band nelle classifiche radiofoniche, in particolare in Germania (tre successi radiofonici consecutivi nella Top 10) e negli Stati Uniti (Top 15 alternative radio chart).

Scelti da Tarantino come soundtrack di “The Hateful Eight” e selezionati per la sigla di “Sense8” (Netflix) nonchè da Heineken per la campagna pubblicitaria, i WELSHLY ARMS hanno spesso prestato la loro musica per colonne sonore di film e serie TV.

La band vanta un tour in tutto il mondo e si è esibita in prestigiosi festival come Lollapalooza, Rock am Ring, Sziget, Bottlerock, Rock en Seine, ReadingandLeeds, Life Is Beautiful, Firefly, Hangout Festival e molti altri.