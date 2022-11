La Rappresentante di Lista in arrivo il Tour

Share

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA è pronta a partire con MY MAMMA – TOUR CLUB 2022. Dopo il fortunato tour estivo MY MAMMA – CIAO CIAO EDITION, la band nata dall’incontro della cantante Veronica Lucchesi e del polistrumentista Dario Mangiaracina si prepara all’allestimento di un nuovo show, otto imperdibili appuntamenti che riporteranno LRDL finalmente sui palchi dei principali club italiani.

Per LRDL l’allestimento di un tour rappresenta ogni volta la possibilità di sperimentare nuove forme e di mettere in scena nuove suggestioni e per questa ultima tranche di My Mamma, la band palermitana ha messo su uno show che è una FESTA DELLA FINE DEL MONDO. Il tema della fine che da sempre ossessiona i due artisti – dalla lontanissima d.a.q.c.m. al successo di Ciao Ciao, senza dimenticare il romanzo Maimamma e la sua protagonista Lavinia che aspetta un figlio alla soglia dell’apocalisse – questa volta è declinato nella forma più pop di una festa propiziatoria. L’invito è quindi quello per il pubblico di unirsi a una festa che vuole essere celebrazione di una comunità che al centro ha non solo le canzoni di LRDL, ma un modo di vedere il presente, il passato e (incrociamo le dita) anche il futuro. Della festa a tema non manca nulla: il repertorio della band totalmente riarrangiato, gli ospiti a sorpresa e ovviamente il dress code: eleganti da morire.

“Abbiamo preparato a lungo questo tour! – racconta LRDL – Lo aspettavamo da tempo perché suonare nei club significa disegnare uno spazio attorno alla tua musica. E così è stato: abbiamo provato in uno spazio teatrale a Palermo (Spazio Franco all’interno della splendida cornice della Zisa) proprio perché ci interessava rimarcare il linguaggio teatrale e immaginifico della nostra musica. Abbiamo cercato i costumi proprio come facevamo quando andavamo in scena con la nostra compagnia. Abbiamo scelto di usare solo abiti usati per cercare di dare un segnale per quanto possibile rispetto alla sostenibilità del nostro lavoro. Come a Sanremo avevamo usato l’archivio, qui abbiamo scavato nei vintage store tra Palermo e Milano. Le parole vorremmo fossero protagoniste. In Italia stiamo attraversando un periodo parecchio strano e c’è bisogno di parole che diventino un nuovo collante politico e culturale”.

MY MAMMA – TOUR CLUB 2022, originariamente previsto per la primavera 2022, dopo la nuova data zero del 5 novembre al Vox di Nonantola – Mo, proseguirà poi a Venaria – To Teatro della Concordia il 9 novembre 2022, Padova (Hall) il 10 novembre, Bologna (Estragon) l’11 novembre con un appuntamento che è già sold out, Roma (Atlantico Live!) il 16 novembre, Milano (Fabrique) il 21 novembre, Firenze (Tuscany Hall) il 22 novembre, Napoli (Casa della Musica) il 23 novembre. MY MAMMA – TOUR CLUB 2022 è prodotto da Magellano Concerti e Woodworm. Prevendite disponibili nei circuiti abituali.

Sul palco con Veronica Lucchesi (voce) e Dario Mangiaracina (piano elettrico, chitarra elettrica e acustica e voci), saranno ben sei gli altri i musicisti che saliranno sul palco: una formazione in crescita che comprenderà per questo tour, Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra acustica, percussioni e cori), Roberto Calabrese (batteria), Carmelo Drago (basso) e Roberto Cammarata (chitarra elettrica).

MY MAMMA – TOUR CLUB 2022 sarà la conclusione di un anno fortunatissimo per LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: dopo la partecipazione a Sanremo, il brano Ciao Ciao è stato certificato Triplo Disco di Platino, mentre l’ultimo album My Mamma è stato certificato Disco d’Oro. LRDL è stata ideatrice e protagonista di “Tocca a Noi – Musica per la pace”, il grande concerto a sostegno di Save The Children, con 7000 spettatori in Piazza Maggiore a Bologna e, sul palco, 12 tra gli artisti italiani più amati. La band è stata per mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche ed è stata l’unico progetto italiano alla Billboard Latin Music Week, il 27 settembre scorso.

MY MAMMA

TOUR CLUB 2022

05 novembre 2022 Nonantola (Mo) – Vox

09 novembre 2022 Venaria Reale (To) – Teatro della Concordia (recupero del 22 marzo 2022)

10 novembre 2022 Padova – Hall (recupero del 23 marzo 2022)

11 novembre 2022 Bologna – Estragon (recupero del 29 marzo 2022) SOLD OUT!

16 novembre 2022 Roma – Atlantico Live! (recupero del 17 marzo 2022)

21 novembre 2022 Milano – Fabrique (recupero del 05 aprile 2022)

22 novembre 2022 Firenze – TuscanyHall (recupero del 30 marzo 2022)

23 novembre 2022 Napoli – Casa Della Musica (recupero del 18 marzo 2022)

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per i nuovi spettacoli.

Info biglietti su magellanoconcerti.it