Sonorità funky-pop per Bluästro con “Whatsapp”

Whatsapp è un brano dalle sonorità funky-pop, che nasce da una frase che sicuramente abbiamo detto tutti: “dai ci sentiamo su Whatsapp”.

Parla di una indecisione tra scrivere e non scrivere per la paura di litigare con la persona che si ama. Per arrivare alla fine alla conclusione che forse solo scriversi non basta, ma che per stare bene bisogna stare insieme.

Il brano nasce anche grazie alla collaborazione dei Jam Caramel, che ne hanno poi curato l’intera produzione.

È una canzone sicuramente con un ritmo allegro e che ti fa muovere il corpo, ma allo stesso con un testo che forse, in fondo, nasconde un po’ di malinconia.

Francesco Agostino, in arte bluästro, è un giovane artista milanese di classe ’01.

“Sono sempre stato legato alla musica, e all’arte in generale, perché penso che sia migliore della realtà. È da un paio di anni che ho deciso di condividere la parte più intima di me utilizzando la musica come fonte di espressione.”

I suoi brani spaziano tra l’indie-pop e il funky con contaminazioni R&B.