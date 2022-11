Share

Aveva realizzato uno dei suoi sogni con la nomination ai GRAMMY. Oggi, invece, duetta con il suo eroe musicale.

CARLY RAE JEPSEN arriva in radio con il singolo THE LONELIEST TIME, disponibile per la programmazione radiofonica dall’ 11 Novembre e già considerato un successo su TIK TOK, dove il brano si è classificato alla posizione #2 dei brani più suonati sulla piattaforma.

Al suo fianco RUFUS WAINWRIGHT, in un brano che trasuda disco music da ogni nota, supportato da un videoclip tanto stravagante quanto affascinante già disponibile su YouTube a quota 2 milioni di view e diretto dal regista vincitore del GRAMMY Brantley Gutierrez.

THE LONELIEST TIME è la title-track dell’omonimo album uscito lo scorso 21 Ottobre, il quinto in studio dell’artista che attualmente è in tournée per proporre i suoi nuovi brani ai tanti fan di tutto il mondo.



CARLY RAE JEPSEN è dunque pronta a tornare in grande stile dopo i successi mondiali dei singoli CALL ME MAYBE – 3 volte platino in Italia e oltre 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo – e GOOD TIME (x1 Platino)… e dopo EMOTION, album molto apprezzato dalla critica, con cui l’artista ha ridefinito e sottolineato il suo status di pop star mondiale!