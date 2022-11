“Se lo senti lo sai” il nuovo singolo di Jovanotti

Share

SE LO SENTI LO SAI è una nuova canzone di Lorenzo JOVANOTTI in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dal videoclip, per Capitol Records Italy, a un mese esatto dalla pubblicazione de IL DISCO DEL SOLE.

SE LO SENTI LO SAI è una ballata dai toni caldi, si respira l’epica intima dei grandi pezzi di Lorenzo, la sua arte di songwriter unico che parla delle cose usando pochissimi aggettivi. La sua è una scrittura concreta ma mai descrittiva, lascia sempre spazi laddove chi ascolta può trovare posto per la propria personalissima fantasia.

Testo di JOVANOTTI, la musica è nata insieme a Samuel Romano in un giorno in cui la voce dei Subsonica, amico di Jova da una vita, guidando verso Roma, è passato da Cortona dove stavano nascendo nuove canzoni. Un pranzo all’osteria, due chiacchiere e una chitarra e ha preso forma una demo a quattro mani che poi è diventata SE LO SENTI LO SAI passando dal tocco di Rick Rubin e da quello di Lorenzo.

SE LO SENTI LO SAI è una dedica alle cose davvero importanti – quelle che stanno in una mano. Il non-videoclip è un viaggio tra i ricordi più belli dell’anno di Lorenzo, trascorso nel frullatore delle emozioni più diverse e forti: se te lo spiegano non capirai ma se lo senti lo sai.

“SE LO SENTI LO SAI è un modo per dire grazie alla mia gente, ci siamo fatti compagnia ancora una volta ed è stato bellissimo, vero, semplice, magico. Ci si vede in giro!” – racconta Jovanotti.

IL DISCO DEL SOLE, già disponibile in preorder, è finalmente un oggetto fisico disponibile dal 9 dicembre in doppio CD, doppio LP (anche in versione limitata colorata), e in versione Super disco del Sole in copie limitate con un doppio CD LA LUCE NEI TUOI OCCHI – JBP2022 LIVE e un Disco del Sole Bootleg (quest’ultimo disponibile anche in formato digitale).

LA LUCE NEI TUOI OCCHI è anche il titolo del libro – racconto unico del Jova Beach Party 2022 in cui le foto di Michele Lugaresi si uniscono al diario a fumetti di Teresa Cherubini – in tutte le librerie dal 29 novembre per Mondadori, preordinabile su tutti gli store online a partire da oggi.

IL DISCO DEL SOLE arriva nell’inverno italiano e raccoglie le nuove canzoni fino ad ora disponibili solo in digitale, tra cui I LOVE YOU BABY già certificata triplo disco platino, LA PRIMAVERA e SENSIBILE ALL’ESTATE che hanno raggiunto la vetta dei brani più ascoltati in radio, e gli inediti RICORDATI DI VIVERE (PRIMO BATTITO) e MARIACALLAS.

SE LO SENTI LO SAI è l’ultimo frammento del flusso musicale costante che JOVANOTTI ha composto mese dopo mese, settimana dopo settimana, senza uno schema e senza un piano deciso, per arrivare alla pubblicazione di questo nuovo grande progetto, che raccoglie per la prima volta un intero anno di musica e di emozioni.