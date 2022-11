Extraliscio in concerto a Milano

Share

Dopo essersi fatti conoscere dal palco del Festival di Sanremo, essere stati chiamati a lavorare alle colonne sonore di importanti film (da “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati, all’ultimo “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza” di Elisabetta Sgarbi), dopo i concerti non solo in tutta Italia ma anche in Francia, America e Germania, per la prima volta il 4 dicembre gli EXTRALISCIO, guidati dalla follia polistrumentale di Mirco Mariani, si esibiranno al BLUE NOTE di Milano in formazione da club, con una scaletta pensata appositamente per questo unico concerto.

La voce morbida e dolcissima di Mirco Mariani trasporterà il pubblico in un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni, fluttuando su una commistione unica di generi musicali in quel locale dove hanno suonato i grandi nomi del jazz internazionale. Con Mariani (piano e voce), Moreno il Biondo (sax e clarinetto), Christian Ravaglioli (tastiere) e Massimo Amadori (chitarra).

Gli Extraliscio eseguiranno sul palco le canzoni che li hanno consacrati, come “Bianca Luce Nera”, “La nave sul Monte”, “Amarsi come una regina” e “Capelli Blu” e i brani del nuovo album “Romantic Robot” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy), come la poesia delicata “Le Nuvole”, “È così” con Luca Barbarossa e “La gazza chiacchierona” ft. Davide Toffolo.

I biglietti in prevendita sono disponibili al seguente link: www.bluenotemilano.com/evento/concerto-extraliscio-4-dicembre-2022-milano/.

Il concerto nello storico locale arriva a conclusione di un anno di live in tutta Italia con il tour “EXTRALISCIO ROMANTIC ROBOT con (in)visibile orchextra”. Performance ogni volta uniche e imprevedibili che hanno fatto cantare ed emozionare il pubblico.

Intanto il 26 novembre la band punk da balera vola in Macedonia per esibirsi al festival PIN di SKOPJE, la più importante rassegna macedone di musica internazionale https://pinconference.mk/about/.

L’album “Romantic robot” è disponibile in digitale, CD e in versione vinile giallo (https://extraliscio.lnk.to/RomanticRobot), arrangiato per orchestra sinfonica dal Maestro Roberto Molinelli (già con gli Extraliscio sul palco del Festival di Sanremo e ora in tour) e registrato da Mirco Mariani con un’orchestra invisibile dentro il suo leggendario laboratorio musicale Labotron a Bologna.

È in radio il singolo “La gazza chiacchierona” degli Extraliscio feat Davide Toffolo, scritto da Davide Toffolo, arrangiato da Mirco Mariani, orchestrato da Roberto Molinelli e cantato da Davide Toffolo e Mirco Mariani. Il brano ha il ritmo di una filastrocca che frulla musica leggera e cantautorato! È accompagnato dal video con i disegni live di Davide Toffolo (frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e uno dei più stimati fumettisti italiani); regia, fotografia e montaggio di Paulonia Zumo.

Extraliscio e Davide Toffolo sono insieme anche nello spettacolo EXTRALISHOW, che ha debuttato a LINUS – FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, e che toccherà i principali teatri italiani nel 2023.

Extralishow (Betty Wrong e Luca Volpatti) è uno spettacolo/concerto con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani e con i disegni dal vivo da Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo e cantante al fianco di Mirco Mariani e il suo gruppo.

Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi (“il Biondo”), fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali. Il suono degli Extraliscio ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia.