Cesare Cremonini un successo straordinario

Share

Stasera e domani, giovedì 17 novembre, Cesare Cremonini sarà ancora una volta protagonista al Mediolanum Forum di Assago (Mi), per gli ultimi due concerti dello straordinario tour partito a giugno negli stadi.

Un tour decollato l’estate scorsa da San Siro, proseguito con sette date negli stadi italiani e il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e tornato ad incantare il pubblico con 13 show indoor nelle città di Milano, Roma e Bologna, che hanno riscosso un successo senza precedenti e venduto oltre 450 mila biglietti in un anno.

Un tour che ha confermato, ancora una volta, il cantautore bolognese come uno dei performer e show man più completi del panorama italiano, un vero e proprio animale da palcoscenico, in grado di trascinare il pubblico in un crescendo emotivo, fatto di vicinanza fisica, di intesa ammiccante e sensuale, che trasuda da ogni movimento con cui domina la scena, per due ore e venti di uno spettacolo di grande impatto visivo.

Laser, luci, coriandoli e fiamme fanno da sfondo ai momenti più elettronici che si alternano ad altri più intimi piano e voce, in una scaletta di ventisei brani che attraversano un repertorio di canzoni senza tempo.

Alternando momenti di grande show visivo ad altrettanti di pura poesia musicale, fanno il loro ingresso in scena quattro delfini volanti che fluttuano sopra al pubblico insieme a due immensi astri celesti (la Luna e il Sole), frutto di una tecnologia tedesca mai usata prima in un live in Italia.

In occasione dell’ultima data di chiusura, Cesare Cremonini sarà accompagnato sul palco da Elisa, un’ospite d’eccezione, una straordinaria stella della musica italiana con cui duetterà per la prima volta dando vita ad un momento magico e irripetibile.

Visto il grande successo del triplo vinile numerato di “Cremonini live stadi 2022 + Imola” andato esaurito prima dell’inizio del tour, è disponibile una nuova versione colorata in uscita il 25 novembre (https://shop.universalmusic.it/products/cremonini-live-stadi-2022-imola-triplo-vinile-colorato?variant=42665494282401 ). Dal 18 novembre sarà disponibile a grande richiesta, il vinile di “Stella di mare”, contenente lato a (studio version) e lato b (live version) in esclusiva su:https://shop.universalmusic.it/products/cesare-cremonini-stella-di-mare-vinile-7?variant=42670937964705 .