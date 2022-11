Da XFactor 2022, Lucrezia con “Molecole”

Share

Da oggi venerdì 18 novembre è in radio e su tutte le piattaforme digitali “MOLECOLE” (Sony Music Italy), il singolo originale di Lucrezia, prodotto da Simon Says! ed Emil Yardo e contenuto nell’album “X FACTOR MIXTAPE 2022” (Sony Music Italy), disponibile sempre da oggi su tutti i digital partner.

Scritto e composto dalla stessa artista, “MOLECOLE” è il brano che Lucrezia ha scelto per presentarsi a X Factor 2022, in cui è racchiusa una parte della sua storia. Il silenzio di una muta città di provincia, sullo sfondo la pandemia e un mondo intero costruito all’interno delle mura di una stanza: “Per un momento voglio dimenticarmi che siamo molecole nell’universo”.

L’appuntamento con i Live Show di X Factor 2022, show Sky Original prodotto da Fremantle, è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Biografia

Bolognese classe ‘96, Lucrezia Fioritti, in arte Lucrezia, nasce in una realtà di campagna dove sviluppa un immaginario fatto di ampi spazi e tempi sospesi. Diplomata in composizione classica al conservatorio di Bologna, nel 2015 si trasferisce a Milano dove entra a contatto con l’ambiente musicale della città e inizia a mettere meglio a fuoco il suo progetto musicale. Alle Audizioni di X Factor 2022 si è presentata con il suo inedito “Molecole”, dimostrando grande eleganza e un talento indubbio. Ai Bootcamp di Ambra Angiolini emoziona ancora la sua giudice con una cover di “Teardrop” dei Massive Attack. Diventa ufficialmente una delle 12 Finaliste di #XF2022 dopo la sua strabiliante esibizione durante le Last Call, dove ha portato “Fiore mio” di Andrea Laszlo De Simone.