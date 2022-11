XFactor, singolo originale di Tropea – “Cringe inferno”

Share

Da oggi venerdì 18 novembre è in radio e su tutte le piattaforme digitali “Cringe Inferno” (Sony Music Italy), il singolo originale dei Tropea, prodotto da Simon Says! e contenuto nell’album “X FACTOR MIXTAPE 2022” (Sony Music Italy), disponibile sempre da oggi su tutti i digital partner.

“Cringe Inferno” è il nuovo asso nella manica dei Tropea. Un brano psichedelico, dal testo alla copertina, fino ai suoni utilizzati. Un singolo urlato, uno sfogo nei confronti del mondo feroce in cui viviamo, che assomiglia ad un inferno cringe, per dirla con le loro parole: “Siamo tutti in arresto con le mani in faccia e la gente che passa non ride più”.

L’appuntamento con i Live Show di X Factor 2022, show Sky Original prodotto da Fremantle, è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Biografia

I Tropea sono una band pop di Milano nata nel 2017. Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000, al postpunk di inizi anni ’80, al beat degli anni ’60. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Si sono esibiti su tanti palchi prima di partecipare ad X Factor 2022 e nell’ultimo anno hanno pubblicato vari singoli dove esplorano contaminazioni tra generi diversi, muovendosi tra italiano ed inglese. Alle Audizioni di X Factor 2022 conquistano i 4 Sì dei giudici con il loro inedito “Technicolor”, e confermano le aspettative della loro giudice Ambra Angiolini ai Bootcamp con una cover di “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti, con cui ottengono un pass per le Last Call. È con “Let Me Entertain You” di Robbie Williams che superano egregiamente l’ultima fase di selezione, entrando nella rosa dei 12 Finalisti di edizione.