Gazzelle esce oggi “Non lo dire a nessuno”

Non lo dire a nessuno

Quando sei felice e ti gira la testa

Che non importa a nessuno

Se tutto va bene e ti senti leggero

Dopo aver annunciato l’unico grande concerto che lo vedrà protagonista il prossimo anno, il 9 GIUGNO 2023 allo STADIO OLIMPICO di Roma, a quasi un anno dall’ultima release discografica GAZZELLE ha deciso di tornare senza preavviso, regalando ai suoi fan nuova musica.

È fuori ovunque oggi, venerdì 18 novembre, “NON LO DIRE A NESSUNO” (Maciste Dischi/Artist First), nuovo singolo del cantautore, prodotto da Federico Nardelli. Disponibile in streaming e in digital download al seguente link: https://gazzelle.lnk.to/Nonlodireanessuno.

Un brano importante, che esce all’indomani di un annuncio che ha messo un grande tassello nella storia artistica e personale di Gazzelle, una ballad che, come accade sempre per i brani di Flavio, arriva senza giri di parole nè compromessi all’anima dell’ascoltatore.

“Mi sono bevuto così tante bugie negli ultimi anni che sono sbronzo di me, e non passa con l’aspirina né prendendo a destri il muro – commenta Gazzelle – Forse esiste solo una cura per tutto questo mal di testa, ed è trovare piccoli momenti di felicità qua e là, condivisi, protetti, messi al riparo dai temporali che la gente si porta dentro. Per questo e per altri mille motivi, quando sei felice davvero tienilo per te, non lo ostentare, non lo dire a nessuno.“

Quella del 9 giugno 2023 sarà una tappa importante per la carriera live dell’artista, partita nel 2017, per intraprendere un percorso che negli ultimi 6 anni l’ha visto calcare tutti i palchi della sua Roma: dal Monk Club all’Ex Dogana, dall’Atlantico Live al Palazzo dello Sport, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle quest’estate nel corso del Rock in Roma, con oltre 25.000 presenze. Il concerto è prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Il 2023 è per Gazzelle l’anno di cantare insieme ai suoi fan come in un grande raduno, un’occasione per festeggiare gli anni, le lacrime e i sorrisi condivisi con il suo pubblico, in un luogo maestoso, simbolo di aggregazione e forti emozioni per la città eterna: lo Stadio Olimpico.

Le prevendite sono disponibili su www.vivoconcerti.com, www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.clappit.com e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.