Cosmo è uscito il videoclip “La Verità”

Share

“Era intorno alle 8 del mattino, agosto 2021. Una festa libera. Si ballava dal giorno prima. All’improvviso nella mia testa inizia a martellare una frase, una melodia. ‘LA VERITÀ È CHE STIAMO BENE E CHE CI PIACE STARE INSIEME COSÌ’. Chiedo se posso prendere il microfono per provare a sputarla fuori. Lo faccio. Ne viene fuori un momento tra il demenziale e il romantico. Quel ritornello però mi entra nel cuore. E non solo a me. Decido di inserirlo nella scaletta del tour. Ne preparo una versione lenta e provo a farla cantare al pubblico. E succede che da una festa mezza segreta quelle parole finiscono cantate da migliaia di persone. Concerto dopo concerto quel ritornello sembra sempre più familiare a chi è presente. Mi metto al lavoro e provo a farne una canzone completa.” – racconta COSMO.

LA VERITÀ parla di condivisione, di stare insieme, di piegare il tempo e lo spazio alla felicità del proprio corpo. Lasciare fuori le tensioni, le ansie, il lavoro e riconnettersi con se stessi. Nel videoclip di Gabriele Bertotti, ora su Youtube, c’è tutto questo e c’è una comunità che si riunisce, vive, pulsa e.… balla.

Il brano è stato co-prodotto dallo stesso COSMO insieme a Not Waving (Ecstatic Recordings), rispettatissimo musicista e produttore italiano di base a Londra, nonché amico di vecchia data di COSMO con cui aveva già collaborato all’epoca dei Drink to Me. Il mix e master è stato realizzato, come sempre, da Andrea Suriani. LA VERITÀ rappresenta una sorta di appendice a LA TERZA ESTATE DELL’AMORE, l’ultimo album di COSMO pubblicato da Columbia Records Italy / Sony Music Italy, 42 Records e Ivreatronic.