La super band americana Kool & The Gang torna con il nuovo singolo “Let’s Party”

Dall’inizio degli Anni ’70, i membri della super band Kool & The Gang (oltre 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo) sono universalmente riconosciuti come “The kings of the party”! Da “Jungle Boogie” e “Open Sesame” a “Ladies Night” e “Celebration”, i loro più grandi successi sono ancora scolpiti nell’immaginario collettivo legato al mondo della disco-music.

Ora il grande ritorno sulle scene con il nuovissimo singolo e video “Let’s Party”, brano di lancio del prossimo album dal titolo “People Just Want to Have Fun” la cui uscita è prevista per marzo 2023.

“Let’s Party”, prodotto dal batterista e membro originale dei Kool & The Gang George “Funky” Brown, è un’amalgama intelligente di “fuoco” da discoteca contemporanea mescolato con elementi classici della band, incluso il caratteristico riff di chitarra di “Get Down on It” e le mistiche melodie sintetizzate di “Summer Madness”. Brown ha co-composto la canzone con la giovane cantante e hitmaker Sha Sha Jones.

Il messaggio del singolo, così come di tutto l’album, vuole essere un’esortazione alla speranza e al ritorno alla “frivolezza” in un periodo storico duro e particolare come quello attuale: “Le persone in tutto il mondo, ora più che mai, hanno un profondo bisogno di positività, di evasione… di vivere le gioie intrinseche della vita. Sarà sempre nostro onore e piacere poter offrire questo alle persone, nella nostra maniera speciale e in continua evoluzione” (George Brown)

Good vibes and happiness quindi… i Kool & The Gang promettono di contribuire all’energia cosmica con il loro prossimo album “People Just Want to Have Fun”!!!

