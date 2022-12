True Skill torna con un nuovo singolo “T!lt”

Share

T!lt ti ricorda che a volte devi fare conto con dei piani più grandi dei tuoi e che, per quanto tu possa cercare di resistergli, cercare di controllare il destino non è né possibile né la cosa giusta più da fare. Perché, semplicemente, capita che “la vita vera non [sia] così”.

In un universo che insegna che se vuoi puoi e che con il dovuto impegno ogni obbiettivo è raggiungibile, ci si trova spiazzati, delusi, incazzati quando le cose non vanno come dovrebbero (e come è che ‘dovrebbero’ andare, poi? Davvero abbiamo la pretesa di pensare di poterlo decidere…?).

Questo è un brano scritto e incentrato su uno di quei momenti lì; quando devi fare i conti con qualcosa che non hai contemplato, non per la tua vita almeno, non per te: la realtà dei fatti.

“Ti volevi in un film, come non fossi qui. Ti ascoltavo e stavo in tilt, ora sei sola daily” intona la prima parte di ritornello. Le aspettative di qualcuno sono state tradite dalla vita vera, e la frustrazione che ne deriva si riversa sull’altro capo della corda, l’altra metà della coppia. Si finisce per andare ‘in tilt’ in due, quindi. Una per la promessa – da sé stessa con sé stessa – che ha visto rompersi, l’altro per il cambio di rotta di chi ha di fronte.

Nell’outro, proprio in coda al brano, quasi una rivelazione: “una doccia fredda può aiutare a alzarti, ma a furia di nuotare nel dolore ci affondi”. A volte il confronto con il mondo va preso solo come tale, una ventata di realismo e consapevolezza del proprio ruolo e possibilità, riconoscere i problemi per iniziare a risolverli. Sempre senza attribuirsi tutte le colpe né smettere mai di sognare, però.

T!lt è un brano tanto giovane quanto maturo e consapevole, che tratta temi universali con una genuinità e una schiettezza semplici solo in superficie. Le scelte stilistiche intraprese lo rendono fruibile ed estremamente moderno.

Dall’insieme del meglio di tante influenze e background artistici, True Skill e i producer Kymo Jackson e MOMOI partoriscono un risultato d’effetto, unico e, soprattutto, dirompente. Ascoltandola, non si potrebbe dire il contrario.

Michele Rossi, in arte True Skill, nasce a Piacenza il 09/12/1999.

All’età di 13 anni inizia ad appassionarsi alla musica rap e ben presto si approccia al freestyle, come nel più classico degli scenari. Dalle rime al parchetto passa gradualmente alle prime canzoni registrate e ai primi contest sia di freestyle che di brani, in cui raggiunge brillanti risultati a livello locale e poi nazionale. Nel 2016 si aggiudica l’Honiro Retraz Beat Competition (MI); nel 2017 l’Honiro Night #13 (RM), il Contest di Brani Alley Oop (PC) e decine di altre competizioni nel milanese. Nel 2019 viene selezionato per il Coca-Cola Future Legend e raggiunge la finale del contest come testa di serie del Team Rap di Emis Killa: questo gli consente di lavorare ad alcuni brani in studio insieme a Emis Killa e Boss Doms e cantarli davanti a migliaia di persone durante i pre-show delle tappe del Battiti Live