Lewis Capaldi in uscita Pointless

È la superstar con il vizio (stupendo) delle ballad emozionanti. LEWIS CAPALDI torna in radio con POINTLESS, il nuovo meraviglioso singolo scritto con ED-SHEERAN e disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 9 Novembre.

Il brano è suonato al pianoforte, strumento che ne esalta l’intimità e la componente emotiva, ed è una delle prime composizioni del nuovo album “Broken By Desire To Be Heavenly Sent” in uscita il prossimo 19 Maggio. Quella tra LEWIS CAPALDI ed ED-SHEERAN si è rivelata una sinergia unica, tanto da portare i due a completare il testo del singolo in un solo giorno di lavoro (anche grazie alla collaborazione con il produttore Steve Mac).

Quando LEWIS CAPALDI scrive una ballad, il mondo prende nota: Dopo aver “spoilerato” un solo verso di POINTLESS sui social, è partita la Capaldimania che si è tradotta in un numero stupefacente: oltre 2.5 milioni di visualizzazioni su TikTok nel giro di una sola notte!

È stato un ritorno stellare quello dell’artista multiplatino scozzese: il primo singolo estratto dal nuovo album “Forget me” ha debuttato alla #1 nella classifica UK e ad oggi ha accumulato oltre 170 milioni di stream. Come se non bastasse, “Someone You Loved”, 5 volte platino in Italia, è diventato ufficialmente il brano con più stream di sempre in Gran Bretagna!