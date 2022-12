Francesca Michielin in concerto

Share

Dopo la straordinaria esperienza alla conduzione di X Factor, ennesima sfida in cui si è cimentata con successo Francesca Michielin, che nella finale di ieri sera ha anche illuminato con la sua performance il palco del Forum di Assago, la cantautrice annuncia oggi 3 nuove date del bonsoir! – Michielin10 a teatro, tour prodotto da Vivo Concerti con cui ritroverà il pubblico il prossimo anno dopo gli speciali appuntamenti di Suono di Sabato al Mosso appena conclusi.

I festeggiamenti per celebrare il traguardo dei suoi dieci anni di carriera in musica partiranno così dalla nuova data zero del 22 febbraio di Bassano del Grappa, sua città da cui tutto è cominciato, per poi proseguire il viaggio verso i principali teatri d’Italia a cui ora si aggiungono le date di Cagliari del 4 marzo (Teatro Doglio) e di Napoli del 22 aprile (Teatro Bellini). In questa inedita dimensione Francesca porterà in scena i suoi recenti successi, i singoli bonsoir e Occhi grandi grandi pubblicati per Columbia Records/Sony Music Italy quest’anno, assieme ai brani che l’hanno resa una delle cantautrici più apprezzate della scena italiana contemporanea.

Sta per concludersi così un 2022 ricco di soddisfazioni per Francesca: la partecipazione al Festival di Sanremo in veste di direttrice d’orchestra, la pubblicazione del suo libro Il cuore è un organo, la nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento 2022 nella categoria “Miglior canzone originale” con il brano Nei tuoi occhi, la conduzione di Effetto Terra e di X Factor, il successo della seconda stagione del podcast MASCHIACCI – Per cosa lottano le persone discriminate oggi? – conclusosi con l’ultima puntata che ha visto ospite la giornalista Francesca Fagnani – sono solo alcuni dei tasselli che compongono l’incredibile e caleidoscopico talento di Francesca Michielin, che promette di riservare nuove sorprese anche durante il prossimo anno.

I biglietti delle nuove date del bonsoir! – Michielin10 a teatro sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

BONSOIR! MICHIELIN10 A TEATRO – CALENDARIO DATE AGGIORNATO:

Mercoledì 22 febbraio 2023 || DATA ZERO Bassano del Grappa (VI) @ Teatro Remondini – NUOVA DATA

Sabato 25 febbraio 2023 || Pordenone @ Auditorium Concordia – SOLD OUT

Domenica 26 febbraio 2023 || Trento @ Auditorium Santa Chiara

Mercoledì 1 marzo 2023 || Roma @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Sabato 4 marzo 2023 || Cagliari @ Teatro Doglio – NUOVA DATA

Martedì 7 marzo 2023 || Firenze @ Teatro Puccini

Mercoledì 8 marzo 2023 || Livorno @ Teatro Goldoni

Sabato 11 marzo 2023 || Fermo @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 || Mantova @ Teatro Sociale

Lunedì 20 marzo 2023 || Milano @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Giovedì 23 marzo 2023 || Torino @ Teatro Colosseo

Giovedì 30 marzo 2023 || Lecce @ Teatro Politeama Greco

Mercoledì 5 aprile 2023 || Bologna @ Teatro Celebrazioni

Giovedì 13 aprile 2023 || Palermo @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 || Catania @ Teatro Ambasciatori

Sabato 22 aprile 2022 || Napoli @ Teatro Bellini – NUOVA DATA