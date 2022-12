Laura Bono annuncia “Scusate il Ritardo Tour”

Share

Laura Bono si scusa per ritardo: l’energica performer e cantautrice torna sulle scene in veste solista per due imperdibili appuntamenti live, il 12 maggio 2023 al Largo Venue di Roma e il 14 maggio ai Magazzini Generali di Milano per il suo Scusate il Ritardo Tour 2023.

I biglietti saranno disponibili da domani alle ore 10.00 su Ticketone. Fino a Natale saranno in vendita a prezzo speciale per l’early bird.

Le date di Roma e Milano segnano l’inizio della collaborazione di Laura con la factory creativa Freak&Chic, che si occuperà a 360 gradi del suo progetto musicale: Scusate il Ritardo Tour 2023 apre un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, un ritorno da solista alla sua dimensione più naturale e non filtrata, quella dei palchi dal vivo e del contatto con il suo pubblico.

“Mi sono resa conto che ho bisogno di tornare ad essere semplicemente Laura, quella che scrive e canta le sue canzoni. O almeno provare a dare a quella Laura di un tempo, un po’ di spazio per sé e qualche angolo in mezzo a questo mondo.”

SCUSATE IL RITARDO TOUR 2023

venerdì 12 maggio 2023 – ROMA, Largo Venue

domenica 14 maggio 2023 – MILANO, Magazzini Generali

Biglietti in vendita da domani alle ore 10.00 su Ticketone. Una produzione Freak&Chic.

BIO

Laura Bono è una cantautrice italiana, vincitrice di Sanremo Giovani con il brano “Non credo nei miracoli”. Ha all’attivo 4 album da studio, l’esordio omonimo, “S’Intitola così”, “La mia discreta compagnia” e “Segreto”, pubblicati anche in Finlandia e Spagna. In passato, oltre a numerosi tour in tutta Italia, ha aperto ai concerti di Vasco Rossi e ha partecipato a O’Scià di Claudio Baglioni.

Negli ultimi anni ha fatto parte del progetto musicale Le Deva.