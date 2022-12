Luigi Strangis online il video di “Sembra Woodstock”

Share

È online il videoclip di “SEMBRA WOODSTOCK” secondo singolo estratto dall’album “Voglio la Gonna” di Luigi Strangis, il giovane cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme vincitore dell’edizione 2022 di AMICI, pubblicato nel mese di ottobre su etichetta 21co e distribuito da Artist First.

Il video di “SEMBRA WOODSTOCK”, brano che da oggi è anche disponibile per la rotazione radiofonica, è visibile a questo link. Nel video, diretto da Twohats, le atmosfere sixties ci riportano in quel periodo iconico dalle atmosfere e dai colori inconfondibili propri di un mondo dove la vita vuole essere vissuta fino in fondo e senza freni, come a Woodstock.

Il secondo singolo estratto segue il fil rouge del disco che ruota attorno alla libertà nelle sue varie sfaccettature.

“Ognuno di noi deve essere libero di poter esprimere al meglio sé stesso, la sua indole e i suoi sogni e poterli perseguire senza l’ingabbiamento degli stereotipi” dice Luigi Strangis “per questo ho deciso di intitolare l’album “Voglio La Gonna””.

Aggiunge inoltre “La mia generazione si sente libera e non fa distinzioni. Ci sentiamo liberi di esprimerci senza imposizioni su come vestire e più in generale su come essere”.

Questa la tracklist di “VOGLIO LA GONNA”:

Occhi lucidi Chissenefrega Stai bene su tutto Sembra Woodstock Strano Non cambia mai Niente a parte te Bang Bang Tracce di Te Cicatrici

Cantautore e polistrumentista, Luigi ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso.

Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista a 15 anni inizia ad autoprodurre i suoi primi brani.

Nel 2021, spinto dalla sua famiglia, parte da Lamezia Terme diretto a Roma e si presenta ai provini di Amici presentando l’inedito Vivo, brano che gli regala l’ingresso al programma.

Durante le puntate serali del programma, oltre a presentare i suoi inediti Vivo, Muro, Partirò da zero, Tondo e Tienimi stanotte, Luigi interpreta più volte cover di successo mettendosi alla prova come musicista ed arrangiatore.

Nel mese di maggio vince l’edizione 2022 di Amici, vittoria alla quale segue la pubblicazione del suo primo EP STRANGIS, certificato ORO che contiene i brani presentati durante il programma, tra cui il singolo, anch’esso certificato ORO, Tienimi Stanotte.

Dopo i primi concerti in estate, tra i quali quello davanti a oltre cinquemila persone allo Stadio Guido d’Ippolito della sua Lamezia Terme, nel mese di settembre pubblica il singolo Stai Bene Su Tutto che anticipa il disco di inediti VOGLIO LA GONNA pubblicato a ottobre (21co/Artist First).

Nello stesso mese esce al cinema il live-action per famiglie Il Talento di Mr. Crocodile, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, in cui Luigi è stato invitato ad interpretare la versione italiana delle canzoni del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes.

A novembre si esibisce in due esclusivi ed attesissimi concerti all’Alcatraz di Milano e all’Orion di Roma, occasione per proporre dal vivo le canzoni che in questi mesi lo hanno fatto conoscere al grande pubblico.