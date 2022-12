Capo Plaza al Rock in Roma 2023

Share

Dopo la mancata riapertura dell’Atlantico Live, dove lo scorso 23 novembre si sarebbe dovuto svolgere il concerto di Capo Plaza, la star del rap annuncia ai suoi fan il suo prossimo grande appuntamento nella Capitale: Capo Plaza sarà al Rock in Roma il 5 luglio 2023 per una data imperdibile.

Biglietti disponibili da ora su livenation.it

I biglietti acquistati per la data all’Atlantico Live restano validi per il concerto del 5 luglio 2023 al Rock in Roma.

Per i possessori del biglietto per l’Atlantico che non intendessero partecipare alla data del Rock in Roma, è possibile chiedere il rimborso entro il 31 gennaio 2023 presso gli stessi canali di vendita ove si è effettuato l’acquisto.

Il suo recente tour indoor, conclusosi a Milano il 29 novembre, ha registrato il tutto esaurito tappa dopo tappa. Un successo che continuerà nel 2023 dove non mancheranno ulteriori novità in casa Capo Plaza.

Tra gli artisti che hanno contribuito a portare la scena urban – con i suoi canoni e le sue sonorità – al grande pubblico, Capo Plaza si è distinto nel suo straordinario percorso per aver esportato il rap italiano fuori dai confini nazionali.

Con all’attivo 49 dischi di platino, 26 dischi d’oro e oltre 1,4 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, l’artista ha collezionato numerose e importanti collaborazioni con grandi artisti di calibro mondiale, tra cui Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya Nakamura, Lil Tjay e Sfera Ebbasta.