Capodanno a Roma: in 80mila al Circo Massimo

Si chiude con il concerto di Capodanno di Roma Capitale il 2022 del violinista “Jedi” Andrea Casta che, a distanza di pochi mesi, calca di nuovo il palco del Circo Massimo dopo l’apertura delle due date romane del tour di Vasco Rossi.

Una serata indimenticabile quella di Rome Restarts 2023, che ha voluto tracciare un confine netto con i due capodanni precedenti, richiamando decine di migliaia di romani e turisti grazie ad un’offerta musicale varia e contemporanea.

Presentati dagli speaker di RDS, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, gli artisti si sono susseguiti sul palco per 4 ore nell’affollatissima area.

Casta, che solo pochi giorni fa ha incantato il pubblico della Coppa del Mondo di Sci in Alta Badia, in occasione dello storico gigante della gran Risa, con il suo archetto luminoso ha infiammato il pubblico con un repertorio tra il pop e la dance, trascinandolo nelle atmosfere cariche di energia del suo The Space Violin Visual Concert,che nel 2023 tornerà in tour nei teatri di tutta Italia, e sui set più ballabili che lo vedono impegnato in club e festival di tutto il mondo.

A mezzanotte il countdown festeggiato sul palco con tutti gli artisti e gli assessori Alessandro Onorato e Miguel Gotor.

Il “concertone” di Capodanno a Roma chiude un anno di grande rinascita per il settore della musica dal vivo in cui il musicista, noto anche per le sue performance allo Stadio Olimpico per le partite di serie A, si sta ritagliando un ruolo da protagonista conquistando le grandi platee con una proposta strumentale unica e contemporanea tra il pop e l’elettronica.