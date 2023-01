Shayfer James per la prima volta in Italia 

Share

Shayfer James arriva per la prima volta in Italia mercoledì 1° marzo al Germi – Luogo di Contaminazione di Milano. Il cantautore porterà la sua musica, caratterizzata da sonorità pop e testi ironici dalle sfumature gotiche, nel locale meneghino, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, “Shipwreck”.



I biglietti per lo show sono acquistabili su DICE.fm. Ingresso riservato ai possessori di tessera ACSI.



Shayfer James intreccia canzoni dark-pop con testi carichi di significato, ambientati in paesaggi gotici, che evocano il misticismo narcotico ispirato all’immaginario di Lewis Carroll. La sua musica, guidata dal pianoforte, passa da oscuri inni danzerecci a ballate dal cuore tenero, con satira jazz e grinta da whisky.



Oltre ai tour e alle release discografiche, le sue canzoni originali e colonne sonore sono state inserite in film horror e thriller, con anteprime al Tribeca Film Festival, al SXSW e al North Bend Film Festival.



Shayfer ha pubblicato in modo indipendente due album, cinque EP e svariati singoli. Il suo prossimo album, “Shipwreck“, uscirà a marzo 2023, anticipato dal primo singolo “Devils & Rebels“, già disponibile su tutte le piattaforme. Shayfer sosterrà le uscite con tournée internazionali e negli Stati Uniti nel corso di tutto il 2023.



SHAYFER JAMES

1° marzo 2023 – Germi, Luogo di Contaminazione – Milano

Biglietti: euro 10,00

Disponibili su DICE.fm

Ingresso riservato ai possessori di Tessera ACSI



Per info: www.bpmconcerti.com