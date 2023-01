Fulminacci online “Tutto inutile”

Share

“La macchina non parte; fa freddo ma stai sudando lo stesso; ti calpestano le scarpe nuove; il telefono era in carica ma non si è caricato; non c’è l’acqua calda; ti cadono le chiavi in un tombino; il tabaccaio accetta solo i contanti ma c’è una bella notizia: è tutto inutile. Da lontano sarebbe tutto un po’ più piccolo, un po’ più facile.”

ph. Bendo

Quante volte capitano quelle giornate no, quando va tutto storto, quando per fretta, per distrazione o per fatalità non te ne va una giusta. Ma alla fine se ti fermi a ragionare e cambi prospettiva, riesci a ridimensionare tutto e perché no anche a riderci su.

Ed è così, con la sua impareggiabile ironia, da sempre cifra stilistica della sua penna e della sua forza interpretativa, che Fulminacci torna a farci aprire gli occhi sulle mille sfaccettature che caratterizzano gli esseri umani: il nuovo singolo “Tutto inutile” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da okgiorgio, è fuori ovunque oggi, mercoledì 11 gennaio, in streaming e in digital download al seguente link https://fulminacci.lnk.to/Tuttoinutile, e da venerdì 13 in radio. Da sabato 7 gennaio è stato possibile ascoltare un minuto del brano in anteprima esclusiva su TikTok.

“‘Tutto inutile’ è una canzone da urlare, un misto di emozioni opposte che convivono, come convivono le chitarre anni 50 con i beat dei primi 2000 – racconta Fulminacci – Nata gridando in studio con okgiorgio, che è un pazzo almeno quanto me.”

Da maggio a settembre lo abbiamo visto portare in giro per tutta l’Italia, dai club ai palchi dei festival, i brani più amati dal suo pubblico e l’ultimo progetto discografico “Tante care cose e altri successi” (https://Fulminacci.lnk.to/Tantecarecoseealtrisuccessi; Maciste Dischi/Artist First), raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica.