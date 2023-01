Cyrus Yung annuncia il singolo “Solo solo”

Share

CYRUS YUNG annuncia il suo nuovo singolo “SOLO SOLO”, disponibile su tutte le piattaforme digitali ed in radio a partire da venerdì 20 gennaio 2023.

“SOLO SOLO” è una ballad che mette a nudo la solitudine di CYRUS YUNG, dalla quale riesce a uscire solo grazie alla musica. Continua così il percorso cantautorale e melodico dell’artista cominciato con il precedente singolo “Silvia (Sally)”, che ha ricevuto i KOM-PLIMENTI del suo mito VASCO ROSSI sui social media.



“Credo sia arrivato il momento di raccontarvi una storia. L’evento che mi ha cambiato la vita…che mi portato a essere la persona che sono oggi… – racconta Cyrus Yung a proposito del suo nuovo brano. “A 13 anni ho avuto un incidente stradale molto grave che mi ha costretto in ospedale per circa un anno. Ho passato i successivi tre anni tra casa, scuola e ospedale. Durante quel periodo ho scoperto la solitudine. La mia amata solitudine…e l’unica cosa che non mi ha mai fatto sentire solo è la musica. La musica non mi ha mai lasciato, mi ha fatto sentire importante, mi ha dato speranza, un obiettivo. Da quel momento ho donato la mia vita ad essa, mi sono lasciato coccolare, avvolgere, viziare…mi ha tenuto stretto al suo petto, vicino al cuore, dove ho sentito il battito della vita. Da quel giorno mi sento solo al mondo, ma so che, comunque vada, non potrò morire più grande del mondo che ho dentro”.

Il brano, che segue l’uscita dei precedenti singoli, “Silvia (Sally)”, un affettuoso omaggio a Vasco Rossi e alle sue celeberrime hit, “De-Generazione”, “Cartier” e “Rockstar” e “ Non è Facile ”.



Cyrus Yung, all’anagrafe Orlando De Geronimo, nasce a Roma nell’Ottobre del 1997. Madrelingua inglese, figlio di un papà italiano e di una madre anglo-iraniana nata in Inghilterra, Cyrus si appassiona fin da bambino alla musica e grazie al contesto di multiculturalità in cui cresce inizia ad ispirarsi a vari modelli e generi musicali: i Pink Floyd, Elton John, The Beatles, Michael Jackson, i Queen ma anche Mina, Rino Gaetano, Celentano, Pino Daniele, Lucio Battisti. Nella sua adolescenza scopre la musica Hip hop, che diventa passione durante il periodo liceale quando partecipa alla fondazione di ‘Young Minds’, un collettivo artistico che comprendeva artisti come Noone, Tha Supreme, Nomercy Blake, Rich Meyer, Mefa e Cuzna. Fondamentale nella sua carriera è l’incontro con la superstar internazionale Post Malone nel 2018 avvenuto a Roma a cui Cyrus s’ispira: “lui ha proprio creato uno squarcio nella musica mondiale. È stato un personaggio di rottura. Mi ispiro lui in questo senso”” – racconta il giovane artista. Nel 2018 si reca a Los Angeles per lavorare ad alcuni brani in lingua inglese, ma durante uno di questi viaggi di lavoro viene ‘bandito’ dagli Stati Uniti e inserito nella lista delle “persone non gradite” per il solo fatto di aver dichiarato di aver ‘fatto uso di marijuana’ in passato. Suscita poi l’interesse di Universal Music Italia e successivamente della neo-nata etichetta ‘Lebonski 360’. Caratterizzato da un timbro toccante e da una sonorità non ancora etichettatile, Cyrus Yung entra nel panorama Urban mischiando tutte le sue influenze Hip Hop/ Rock / Pop creando così un genere non identificabile.