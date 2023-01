I Superbia esce il singolo “Nel Club”

Share

“Nel Club” è il primo singolo ad incarnare il nuovo stile dei Superbia. La base in stile House/Edm è stata prodotta da Giupo circa un anno e mezzo fa ed è stata una di quelle rare volte in cui scrivi di getto e tutto prende forma in una sola sera, probabilmente anche grazie ai “supplementi creativi” di cui Giupo fece uso quella sera e che ispirò il nome iniziale della canzone: “Grey Aliens”, divenuto poi “Nel Club”.



“Nel Club” vuole far ballare e raccontare di una serata al club dal punto di vista di ragazzi qualunque che hanno solo voglia di spaccare tutto. La base in stile House/ Edm accompagna i vocals prettamente pop e supportati dai vocoders che caratterizzano l’intero sound del brano. “Nel club” vuole essere un inno alla normalità e offrire uno sguardo disilluso e senza filtri di una tipica serata in un club di ragazzi medi come noi”: i Superbia non sono né ricchi né poveri, non ostentano catene d’oro e vestiti firmati, ma nemmeno vengono da contesti di reale e grave disagio sociale ed economico. Secondo i Superbia, la ‘normalità’ intesa come ‘stare nel mezzo’ è la più comune delle realtà, anch’essa piena di difficoltà a volte anche più celate e sicuramente anche la normalità merita di essere raccontata nelle canzoni, anche se spesso la musica contemporanea lascia spazio solo agli estremi.



I Superbia sono un gruppo Pop Elettronico formato da Mezza e Lou alle voci e Giupo alle produzioni. Tutti e tre i membri provengono da un background musicale variegato e incentrato sul concetto di band nel senso “classico” del termine; infatti, il progetto è nato nel 2018 come band Metal che suonava nei centri sociali di provincia.



Solo successivamente il genere della band si è evoluto con produzioni dal sound EDM e House e con testi e melodie prettamente Pop. Di pari passo con il genere, anche la formazione nei live si è evoluta per far fronte alle nuove sonorità, di fatto slegando i Superbia dalla classica definizione di band. Probabilmente è proprio questa evoluzione del progetto che ha iniziato ad attirare l’interesse di diverse etichette fino a portarli al loro debutto a X Factor 2022. Subito dopo inizia la collaborazione a stretto contatto con Gotham Dischi, etichetta discografica che ha curato in prima persona i singoli che usciranno nei prossimi mesi, a partire da gennaio 2023.