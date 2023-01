M.E.R.L.O.T aggiunge nuove date del Tour

Share

Si aggiungono 3 nuovi imperdibili show dal vivo per M.E.R.L.O.T, il cantautore che con la sua musica dà voce ai pensieri e al vissuto dei ventenni. I nuovi appuntamenti sono fissati per venerdì 27 gennaio al Mood di Cosenza, giovedì 2 febbraio al Cortile Cafè di Bologna per Slurp e venerdì 3 febbraio al 21 House of Stories di Milano.



I concerti sono l’occasione per M.E.R.L.O.T di proporre dal vivo, in una versione acustica intima, i brani raccolti in “GOCCE”, l’album di debutto pubblicato a fine settembre, insieme a “OCCHI LUCIDI” e “SOLO PER SCOMPARIRE”, i brani pubblicati a fine dicembre con cui ha completato il viaggio iniziato con il suo album.

M.E.R.L.O.T

Acoustic set tour

12.11 Padova – Hall

3.12 Bologna – Dumbo

17.12 Roncade (TV) – New Age Club

22.12 Baronissi (SA) – DSSZ Festival

27.01 Cosenza – Mood – Nuova data

02.02 – Bologna – Slurp @ Cortile Cafè – Nuova data

03.02 – Milano – 21 House of Stories – Nuova data

Cantautore classe 1998, M.E.R.L.O.T cresce a Grassano in Basilicata.



Nel 2017 si trasferisce a Bologna per proseguire gli studi e inizia a muovere i primi passi nella musica passando dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche con l’aiuto del suo primo produttore Eyem. Autoproducendosi, inizia a pubblicare i primi brani. Il suo singolo d’esordio “Ventitrè” raggiunge in poco tempo quasi sei milioni di stream, consacrando M.E.R.L.O.T come artista rivelazione Spotify a fine 2019 (il singolo ad oggi ha oltre dieci milioni di stream). Si convince così a seguire definitivamente il suo talento.



Nel 2020 debutta in Virgin Records con il brano “Sparami nel Petto”, che raggiunge oltre 2 milioni e mezzo di stream su Spotify. Nel 2020 è selezionato dalla Commissione Artistica delle Nuove Proposte guidata da Amadeus per la finale di Sanremo Giovani con il brano “Sette Volte”.



In primavera pubblica l’inedito “Denti“, un brano che, come tipico di Manuel, nasce in camera, chitarra e voce. Il singolo governato dalla malinconia si snoda sul tema del ricordo. “Denti” è il racconto di una storia d’amore ormai terminata accompagnato dal contrasto tra il dolore per la fine della relazione e il sorriso nostalgico che prende spazio ripensando alle forti emozioni provate. Il brano è prodotto da Alex D’Errico, che crea una produzione essenziale ma immediata capace di rispecchiare alla perfezione l’universo musicale di M.E.R.L.O.T.



Nell’estate 2021 M.E.R.L.O.T presenta i suoi brani live in un tour di dieci date lungo tutto la penisola ed ottiene riscontri positivi dal pubblico e dagli addetti ai lavori.



Ad ottobre 2021 è il momento del brano “Alieni” il cui video è basato su una semplice metafora dove la torcia (che è un ragazzo) e la chiave (una ragazza) sono alla ricerca di un mondo dove non esistono problemi e dove tutto è semplice, anche la loro relazione.



A gennaio 2022 lancia in anteprima su TikTok il brano “Ma dai”, una ballad romantica chitarra e voce che ottiene oltre duecentomila stream in un mese su Spotify. “MA DAI è quella canzone che dovreste dedicare a voi stessi” dice M.E.R.L.O.T “è la forza di reagire e andare avanti con leggerezza. Io immagino una figura con una valigia che guarda la strada davanti a sé e accenna un sorriso pur avendo sulle spalle una montagna di problemi”.

All’inizio di aprile M.E.R.L.O.T collabora con svegliaginevra per il brano “(tuttoqua)”.



A fine aprile è invece il momento di “Tacco 9”, brano in cui M.E.R.L.O.T esplora i sentimenti della sua generazione raccontando l’infatuazione tipica dei vent’anni in musica e parole.



Nell’estate 2022 M.E.R.L.O.T ha nuovamente portato la sua musica in veste live lungo tutta la penisola e nel mese di settembre ha pubblicato l’album d’esordio “Gocce” (Virgin Records/Universal Music Italia).

