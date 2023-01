Esce oggi il nuovo singolo di Aime Simone

Share

È disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 27 gennaio SHINING LIGHT, il nuovo singolo di AIME SIMONE: un brano pop con sonorità oniriche che rimandano all’universo di Gotye e “Somebody That I Used To Know”!

SHINING LIGHT parla di trovare l’amore e di essere salvati da esso, sapendo che il peggio è passato.

AIME SIMONE parlando del brano ha dichiarato che: “Shining Light significa apprezzare le persone che si amano, guardarsi indietro e riconoscere che il proprio percorso è stato influenzato da questi incontri”, e aggiunge “Questa canzone parla dell’essere salvati dall’amore“.

Il video gli conferisce un’altra dimensione, presentando l’amore come un’opera d’arte che tocca e ispira chiunque la sperimenti:

“Quando abbiamo iniziato a discutere del progetto con Aime, ci ha parlato di un’immagine forte che aveva in mente: camminare in una galleria d’arte, in un’atmosfera buia, illuminata dalle opere che lo circondano. È un simbolismo che mi ha subito ispirato. Volevo contrastare questa atmosfera pura, quasi clinica, con le opere d’arte circostanti: eterea, allucinatoria”. ha dichiarato il regista Andrei Proko.