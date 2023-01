“Indaco” il nuovo brano di Fontera

Share

Indaco è un brano che fa riferimento ai bambini indaco, detti anche “bambini delle stelle”.

Si tratta di persone “speciali” con colore diverso della loro aura, l’indaco appunto (una tinta tra il blu e il viola) e un preciso scopo: portare il mondo in una nuova fase evolutiva di serenità, pace e tranquillità attraverso l’amore.

Nel pezzo si evince l’estrema fragilità (che spesso porta quasi a un disagio) e sensibilità tipiche di un bambino indaco che ha una profonda empatia per gli altri ma tende a non conformarsi alla massa. Come spesso accade, ci si sente diversi e a volte si fatica ad adattarsi e a inserirsi in un gruppo.

Indigo child ed eterno sognatore con un tocco di gleam: ecco Frontera.

Comasco dall’anima made in Salerno, classe 98, sviluppa fin dall’infanzia la propensione per la musica, la danza e il teatro con l’esempio di icone glam come David Bowie, Mercury, Renato Zero e del panorama pop internazionale.

Nei teen years decide così di miscelare in chiave new wave questi due mondi in un unico genere che definisce “glam pop” e di iniziare a scrivere testi per far prendere vita a tutti gli effetti al suo percorso artistico.

Il suo primo singolo si classifica tra i finalisti del Calabria Fest di Rai Radio Tutta Italiana durante l’estate del 2019 e gli anni successivi lo vedono impegnato per lo sviluppo del suo progetto solista.