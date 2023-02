La Dj Deborah De Luca ai Magazzini Generali di Milano

Share

Sabato 25 febbraio 2023 salirà sul palco dei MAGAZZINI GENERALI di Via Pietrasanta 16 a Milano, la dj Deborah De Luca.

Ampiamente riconosciuta in tutto il mondo come una delle figure più importanti della scena elettronica, Deborah De Luca si distingue per i suoi dj-set eclettici e pieni di energia che fondono i suoni della techno con quelli della musica minimal, in un insieme di melodie capaci di coinvolgere tutti gli ascoltatori.

Deborah De Luca è nata nel 1980 all’ombra delle Vele di Scampia, uno dei quartieri più difficili di Napoli. Trasferitasi da giovane al nord Italia con la famiglia, inizia un percorso nel mondo della moda per poi focalizzarsi sulla musica ottenendo in pochi anni un successo internazionale. Il suo sound è unico e inconfondibile, spazia dalla techno alla minimal in un vortice di suoni sempre diversi e mai scontati. Deborah, con la sua passione e determinazione, ha già lasciato un segno indelebile nel mondo della musica elettronica, affermandosi come una delle dj più importanti della scena.

Dopo aver conquistato milioni di persone con i suoi dj-set, Deborah De Luca arriverà sabato 25 febbraio 2023 nello storico locale milanese per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.

Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

Per acquistare i biglietti