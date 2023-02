“Tirana” il nuovo singolo di Paky

Share

Paky torna con il suo nuovo singolo “TIRANA” (Island Records / Universal Music), prodotto da Timon, nato dalla speciale collaborazione con il rapper albanese FINEM, un banger dal respiro internazionale che sigilla il gemellaggio tra le due realtà.

Domani uscirà anche il videoclip del brano, girato tra Rozzano e Katror (quartiere di Tirana), un’unione che vede protagoniste entrambe le crew, proprio a dimostrazione della grande stima reciproca e del rispetto che le ha portate a questo gemellaggio. Si sono recate ognuna nella città dell’altra, per un viaggio che ha visto prima Glory approdare in Albania e poi KPT arrivare in visita in Italia. Due mondi, due strade che si uniscono e che diventano una cosa sola.

Il brano, fuori ovunque da oggi, arriva dopo il grande successo del primo tour di Paky nei club più importanti d’Italia, in cui il rapper di Rozzano ha confermato, con uno show di alto livello, il talento e la capacità di comunicare la sua storia, tra canzoni e riproduzioni di scene di vita di strada.

Nel corso delle date, Paky ha portato live i brani di “Salvatore Vive” (https://island.lnk.to/salvatorevive), il suo nuovo primo album uscito a ottobre, secondo capitolo della sua storia. 17 tracce non gli bastavano, tanto da arricchire il progetto con nuovi banger e la collaborazione con il rapper francese multiplatino Jul, nella traccia “La Bellavita”, certificata disco d’oro.Il progetto è stato anticipato dal singolo “Sharm El Sheikh” (https://island.lnk.to/sharm), prodotto da Timon, con all’interno il sample del famoso brano “Jogi” di Panjabi MC. Online anche il video del brano – link https://youtu.be/PoWFlfeYFmk, diretto da Renato Lambo – una serie di immagini provocatorie che sbattono in faccia allo spettatore la realtà della strada.

Nell’ultimo anno Paky si è fatto conoscere, raccontando se stesso, la sua storia, le sofferenze ma anche la tenacia e lo sforzo di emergere da situazioni difficili, per trasformare tutto quel dolore in musica e trasmettere a chi è meno fortunato la passione e la voglia di rivalsa che lo caratterizzano.

Il suo primo album “Salvatore” è stato certificato doppio disco di platino da FIMI/GfK, totalizzando oltre 600 milioni di stream complessivi e conquistando la top 10 dei dischi più venduti nel primo semestre del 2022. Ha debuttato al primo posto rimanendo per 10 settimane nella Top 10 della classifica FIMI/GfK Italia degli album più venduti in Italia, esordendo inoltre al 2° posto degli album più ascoltati al mondo su Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita. Al suo interno i singoli “Blauer” e “Auto Tedesca” sono certificati disco di platino mentre “No Wallet” feat. Marracash, “Vita Sbagliata”, “Star” feat. Shiva, “Comandamento” feat. Geolier e “Mi Manchi” sono tutti certificati dischi d’oro. Conquiste enormi e con pochi pari, in Italia e non solo, per un disco d’esordio.

Paky, rapper classe ’99 originario di Secondigliano (Napoli) è cresciuto a Rozzano (Milano). Il suo nome d’arte è il diminutivo del termine lituano “pakartas” (letteralmente “impiccato”), che rispecchia la condizione di conflitto interiore con cui combatte quotidianamente l’artista. Nel febbraio 2019 pubblica il singolo “Tutti i miei fra”esordendo col nome Pakartas, a settembre esce la hit “Rozzi” (platino) prodotta da Kermit che in breve tempo raggiunge un pubblico molto vasto. Seguono le release di singoli di successo come “Boss” (oro), “Non Scherzare” (oro) e la collaborazione con Shiva nei brani “Tuta Black” (oro)e “In Piazza”(oro). A marzo 2020 esce “Sport + muscoli (RMX)”, rivisitazione del brano di Marracash insieme a Luchè e a giugno collabora ad altri due importanti progetti discografici, “Rari” di Tedua con Shiva (oro) e “Ti Levo le collane” di Guè (platino). A febbraio 2021 esce “Tik Tok RMX” di Sfera Ebbasta con Guè e Marracash. A maggio partecipa alla title track di “Djungle” insieme a Marracash e Taxi B, producer album di TY1, mentre a settembre collabora con Lele Blade nel singolo “Extendo” (oro). A gennaio 2022 pubblica per Island Records / Universal Music Italia il singolo “Blauer” (platino) seguito dai brani “Mama I’m a Criminal” e “Storie Tristi” che anticipano l’uscita a marzo del suo primo disco ufficiale “Salvatore” (doppio platino). A giugno lo troviamo in “L’amore e la violenza” di Jake La Furia insieme a 8blevrai, mentre a luglio nel singolo di Luchè “Che stai dicenn” e in “Copacabana” di Rhove (oro). A settembre partecipa a “Botox”, il progetto monumentale di Night Skinny, nelle tracce “Giorni Contati” (oro), “Prodotto” e “BTX Posse”.