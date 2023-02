Elodie – “Due”, brano in gara al 73° Festival di Sanremo

Share

Elodie, tra gli artisti in gara della 73ª edizione del Festival di Sanremo, ha presentato sul palco del Teatro Ariston il suo inedito “Due”, scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, la stessa Elodie e Katoo, che ha anche prodotto il brano insieme a Dardust. “Due” sarà disponibile dalle 02:00 di mercoledì 8 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio, fuori alla stessa ora anche il videoclip ufficiale del brano.

La regia è firmata da Giampaolo Sgura, uno dei più celebri fotografi del panorama internazionale, a cui è stata affidata anche la direzione creativa dell’intero progetto visivo dell’album “Ok. Respira”. Nel video sono presenti camei importanti come quelli di Ornella Vanoni e Michele Placido, affiancati da alcuni giovani talenti del cinema italiano. Tra questi Brenno Placido, Vincenzo Crea, Mattia Carrano e Valentina Romani mentre dal mondo della moda troviamo la italo-marocchina Malika El Maslouhi, Cheikh Seye, Michelangelo Falco e KobraMulata. Special guest di questo racconto per immagini è Fey, la sorella di Elodie, che compare insieme alla sua fidanzata.

“Due” narra la fine di un amore, sentimento che si esprime attraverso un linguaggio universale, fatto non solo di parole ma anche di gesti e sguardi e che appartiene a tutti noi, senza alcuna distinzione. L’amore non conosce età, orientamento o etnia, l’amore permea le vite di tutti assumendo forme e declinazioni infinite che sono in continuo mutamento. I protagonisti del videoclip raccontano la volubilità di questo sentimento che è la sua stessa forza. Alcuni di loro cantano “Due”, tutti coloro che amano possono farlo perché non esistono parole sconosciute o strofe inedite per chi vive o ha vissuto questo legame.

Elodie, nella serata delle cover, si esibirà insieme alla rapper irpina BigMama duettando con il brano “American Woman” di Lenny Kravitz, cover dei The Guess Who del 1970. Le due artiste saranno accompagnate da quattro coriste e proporranno una versione differente dall’originale, puntando sull’empowerment femminile.

Dal 10 febbraio sarà disponibile il nuovo album di Elodie “Ok. Respira”, al quale seguirà poco dopo la sua prima docu-serie, “Sento ancora la vertigine”, su Prime Video dal 20/2.

A questi appuntamenti si aggiunge il suo primo show al Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti, venerdì12 maggio.