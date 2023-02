Lazza ha acceso il palco di Sanremo

Share

È finalmente fuori CENERE (Island Records): il brano con cui LAZZA ha acceso per la prima volta ieri sera il palco dell’Ariston è disponibile da oggi in tutte le radio e in digitale.

Scritto da Jacopo Lazzarini, Davide Petrella, con le musiche di Lazzarini, Petrella, Dario Faini e prodotto da Dardust, CENERE racconta una storia d’amore turbolenta, che si riflette nelle liriche e nel ritmo, pronto a esplodere già nel primo ritornello. Ma nulla è per sempre, tutto può avere un lieto fine. La parte finale del brano apre ad uno sviluppo positivo della storia d’amore arrivata ormai al suo punto più basso (“Ormai nemmeno facciamo l’amore, direi piuttosto che facciamo l’odio”), proprio come per la fenice che rinasce dalle sue stesse ceneri.

«Sono felice di poter dire la mia con la musica anche al Festival di Sanremo. Un palco come quello dell’Ariston mi spaventava un po’, ma mi piace mettermi sempre in gioco e ho dato il massimo per esprimermi al meglio delle mie possibilità e superare anche questa sfida. Entro sabato farò di tutto per farlo diventare il mio palco» – LAZZA.

Per entrare ancora di più nell’universo di CENERE, su YouTube è fuori il video -una produzione Borotalco.tv per la regia di Davide Vicari, intenso racconto per immagini del brano sanremese. La tensione che si respira in un viaggio in auto attraverso freddi paesaggi di montagna si scatena nel ritornello in una pioggia di vetri e cristalli in frantumi, proprio come la relazione tormentata al centro della canzone.

Ma l’artista dei record non si ferma e corona la sua grande avventura live annunciando un evento unico: l’8 settembre LAZZA si prepara a conquistare una volta in più la sua Milano con uno speciale live all’Ippodromo SNAI San Siro, prodotto da Vivo Concerti e Next Show. Biglietti disponibili dalle ore 13:00 di oggi su www.vivoncerti.com e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di martedì 14 febbraio. Il nuovo appuntamento si aggiunge alle date dell’OUVER-TOUR in programma ad aprile e maggio, completamente sold out nei principali palazzi dello sport di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, e all’Arena di Verona in apertura della stagione dei concerti.

Dopo aver infranto un monumentale record di permanenza al n.1 FIMI/GfK, dominando per 18 settimane la classifica con SIRIO – l’album più venduto in Italia nel 2022 e il più ascoltato su Spotify, certificato Quarto Disco di Platino, con oltre 700MLN di stream complessivi – LAZZA pone le basi per un altro anno che si preannuncia costellato di successi.