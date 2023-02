Colapesce e Dimartino domani al The Space di Milano

Share

Reduci dal successo della loro seconda esperienza a Sanremo che li consacrò solamente un anno fa al pubblico italiano come duo musicale grazie alla hit ‘Musica Leggerissima’, Colapesce e Dimartino sono pronti a conquistare anche il grande schermo con il road movie ‘La primavera della mia vita, in uscita in tutti i The Space Cinema il prossimo 20 febbraio. Il duo musicale, composto da Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, sarà presente al The Space Cinema Odeon di Milano domani 20 febbraio alle ore 19:30 per fare un saluto al pubblico in sala.

Ma non è tutto: alle ore 20:00 è prevista un’esibizione dal vivo di Colapesce e Dimartino e sarà trasmessa in diretta negli altri cinema del circuito.

‘La primavera della mia vita’ è il debutto cinematografico come protagonisti e sceneggiatori del duo musicale e racconta la storia di Lorenzo e Antonio. I due erano grandi amici e avevano raggiunto il successo musicale con il duo ‘I metafisici’, ma Antonio è poi scomparso senza dare spiegazioni. Dopo tre anni, tentano di rimettere insieme il duo intraprendono un viaggio di otto giorni durante il quale incontreranno i personaggi più strani: da un sedicente discendente di Shakespeare a un gruppo di fan di Jim Morrison, da un imitatore di Re Artù a una fila di garibaldini nostalgici.

Per partecipare alla proiezione del film e assistere all’esibizione live di Colapesce e Dimartino al The Space Cinema Odeon di Milano domani 20 febbraio alle ore 19:30 basta visitare la pagina ufficiale sul sito al link: https://www.thespacecinema.it/extra/la-primavera-della-mia-vita