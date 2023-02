Esce oggi il remix di The Weeknd e Ariana Grande

Share

The Weeknd e Ariana Grande pubblicano oggi il remix di “Die For You”, celebre brano tratto dall’acclamato album “Starboy” (certificato disco di platino in Italia). Già disco d’oro in Italia nella sua versione originale, “Die For You remix” è ora disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Per questa nuova versione di “Die For You”, la collaborazione tra i due artisti, già consacrata nel remix di “Save your tears”, arriva sulla scia della sbalorditiva rinascita del singolo, pubblicato per la prima volta nel 2016, che negli ultimi mesi ha completato “la più lunga scalata al #1 nella storia della radio statunitense“, conquistando anche la vetta della Billboard Radio Songs Chart per due settimane. Dall’inizio del 2023, “Die For You” è stabile nella Top10 della Billboard Hot 100, rientrando dopo anni anche nella Top20 della Billboard Global 200.

I fan di The Weeknd e Ariana Grande hanno avuto un’anteprima della collaborazione grazie ad un video pubblicato sull’account TikTok di Ariana, dove l’artista conferma di aver scritto e registrato una strofa per uno dei suoi amici dopo una giornata di 14 ore sul set dell’imminente film di Jon M. Chu in uscita “WICKED”.

L’atteso speciale Live di The Weeknd al SoFi Stadium in collaborazione con HBO sarà presentato in anteprima sabato 25 febbraio; l’artista, inoltre, sarà anche il protagonista della sua nuova serie televisiva, “The Idol”, in uscita prossimamente su HBO insieme a Lily-Rose Depp, per il quale si è occupato, con Reza Fahim e Sam Levisson, anche della scrittura e della produzione esecutiva.