I Jonas Brothers tornano con “Wings”

Venerdì 24 febbraio 2023. Esce oggi “Wings”, il nuovo singolo del potente trio dei Jonas Brothers, band nominata ai GRAMMY® Award, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

“Wings” inaugura una nuova era per il gruppo ed è il primo singolo estratto dal loro sesto album insieme, “The Album”, in uscita il prossimo 12 maggio e già uno dei progetti musicali più attesi dell’anno.

“The Album” seguirà il successo del precedente “Happiness Begins”, album pubblicato nel 2019, debuttato #1 nella Billboard 200, e che ha regalato alla band la nomination ai GRAMMY® Award, oltre alle cinque certificazioni di platino in US per il singolo “Sucker” (disco di platino in Italia), che ha conquistato la vetta della Billboard Hot100.

Prodotto dall’artista sonoro visionario Jon Bellion, “Wings” è una spirale di suoni che abbracciano il pop funky degli anni ’80, con protagonisti i bassi mixati con i ritmi elettronici del sintetizzatore e armonie paradisiache. Il sound avvolto dal giro di chitarra mantiene un ritmo da capogiro anche nel falsetto tipico dei Jonas Brothers, culminante nel ritornello catchy: “Sei le ali di cui ho bisogno per volare via“. La band ha iniziato a spoilerare la canzone sui social il mese scorso, presentandola per la prima volta live lo scorso weekend durante il concerto “Jonas Brothers: Live in Las Vegas”.

I Jonas Brothers hanno dichiarato che «“Wings” è l’inizio perfetto per questo nuovo capitolo della nostra musica. Lavorare con Jon ci ha spinto a esplorare la nostra abilità artistica in un modo che non avevamo mai fatto prima. La canzone è un ottimo primo assaggio di quell’esplorazione creativa che verrà con “THE ALBUM”».

Anche Jon Bellion ha commentato il suo lavoro al brano: «Volevamo ripulire la tavolozza e demolire ogni aspettativa in cui i fratelli siano mai stati posti. Ci siamo spinti a lanciare questa cosa nello spazio, radicandola in una sorta di nostalgia per Americana/Laurel Canyon. C’è stato un tempo in cui nella struttura e composizione contavano non solo loop e vibrazioni, e ci siamo tuffati in quella cornice mentale. Siamo andati così in profondità nello spirito e nell’energia della fine degli anni ’70 che i baffi e l’approccio alla recitazione con i capelli lunghi hanno iniziato a diventare la nostra vera realtà. I Jonas Brothers hanno un’abilità e un talento dati da Dio che meritano questo livello di registrazione e volevo solo onorare quanto sono speciali.»

Oltre a “Wings”, i Jonas Brothers hanno scritto e registrato anche “The Album” con Bellion. Insieme, hanno sbloccato il livello successivo per la band, abbracciando nuove influenze musicali e accendendo il loro suono in modo completamente rinnovato. L’album sarà imprevedibile, e inarrestabile, esaltato dalla loro inimitabile chimica e infinita creatività.

THE ALBUM TRACKLIST

“Miracle” “Montana Sky” “Wings” “Sail Away” “Americana” “Celebrate!” “Waffle House” “Vacation Eyes” “Summer in the Hamptons” “Summer Baby” “Little Bird” “Walls” feat. Jon Bellion

I Jonas Brothers si affidano a un legame familiare indissolubile per elevare la musica pop. Distinguendosi come uno dei gruppi di maggior successo del 21° secolo, i fratelli nati nel New Jersey—Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas—hanno venduto oltre 20 milioni di album e oltre, hanno ottenuto due nomination ai GRAMMY® Award, guadagnato 25 Billboard Hot 100 successi, ha registrato tre debutti consecutivi al primo posto nella Billboard 200 e ha generato miliardi di stream. Tra i tanti riconoscimenti, hanno rivendicato una stella sulla Hollywood Walk of Fame e sono stati gli headliner di luoghi leggendari su entrambe le coste, tra cui il Madison Square Garden a New York e l’Hollywood Bowl a Los Angeles. Nel 2019, hanno dato il via al ritorno del decennio con il loro debutto con Happiness Begins, che ha prodotto il successo 5 volte disco di platino “Sucker”, che li ha coniati come “il primo gruppo nel 21° secolo a debuttare al numero 1 della Hot 100”, è esploso come il “singolo pop airplay numero 1 più longevo di 2019” e ha ricevuto una nomination ai GRAMMY® Award nella categoria “Best Pop Duo/Group Performance”. Happiness Begins ha segnato in modo impressionante la “più grande settimana di vendite del 2019 al momento del rilascio” e ha ospitato il doppio disco di platino “Only Human” e il disco di platino “Cool”. La band ha supportato l’album con il “Happiness Begins Tour” mondiale, vendendo oltre 1,2 milioni di biglietti, e i documentari Amazon Original Chasing Happiness e Happiness Continues. Lungo la strada, i membri si sono destreggiati contemporaneamente in prolifiche carriere soliste. Tuttavia, nulla corrisponde perfettamente alla loro unione come Jonas Brothers, e alimenta il loro album del 2023, prodotto da Jon Bellion e introdotto dal singolo “Wings”.

