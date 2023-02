Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio a Parigi

Share

Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio tornano nella capitale della Francia a marzo per due appuntamenti imperdibili in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi.

Martedì 28 marzo alle ore 19.30 verrà proiettato il film “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza” a L’Entrepôt, Cinéma & Concerts di Parigi.

Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ed è candidato ai Nastri D’Argento nella sezione Documentari che raccontano protagonisti ed eventi di “Cinema, Spettacolo, Cultura”.

In questo film (produzione Betty Wrong, durata 41’ 20’’) Nino Migliori si racconta per la prima volta nello spazio del suo atelier bolognese, ripercorrendo la sua vita artistica e personale, le sue imprese e le sue sperimentazioni. Con la complicità di Marina Truant, direttrice della Fondazione Nino Migliori, e le musiche originali di Mirco Mariani, polistrumentista e leader degli Extraliscio, che ha tradotto in note l’elettricità che si è respirata sul set. Nel film anche Gilda Mariani, già musa dei film di Elisabetta Sgarbi e ora anche di Nino Migliori. Direttore della fotografia è Andres Arce Maldonado. Montaggio di Andres Arce Maldonado e Elisabetta Sgarbi. Scenografie di Simone Puzzolo e Lorenzo Soriani. Con il supporto di BPER Banca e Enel.

A grande richiesta, dopo il successo del dicembre 2021, mercoledì 29 marzo all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi tornano in concerto gli Extraliscio in formazione completa, con Mirco Mariani alla guida, affiancato dal clarinetto di Moreno Il Biondo, dalla voce iconica del liscio Mauro Ferrara e dalla band. Un gruppo che interpreta lo spirito del genere in un modo originale e lo arricchisce con una vena irriverente e scherzosa.

Il ballo liscio è in Italia quel che in Francia sarebbe il «bal musette» o la «guinguette». Balli popolari, campestri o cittadini, occasioni semplici e informali di ritrovo e di divertimento, riflette lo scrittore Diego Marani. Ma il ballo liscio romagnolo negli anni è diventato qualcosa di più che un ballo popolare. Un ritmo antico e al tempo stesso sempre nuovo, il liscio è scaturito da un miscuglio di generi: la musica da ballo mitteleuropea e le danze tradizionali. Con l’aggiunta del cantato e con un’accelerazione di ritmo tutta romagnola, il liscio col tempo è diventato un ballo irresistibile che attraversa tutte le generazioni e la balera romagnola il suo tempio. Il liscio oggi caratterizza tutta una regione, un modo di fare festa e di concepire il divertimento ma anche l’approccio amoroso, il gioco del corteggiamento e della seduzione.

BIOGRAFIE

Elisabetta Sgarbi ha fondato e dirige La nave di Teseo Editore, è Presidente di Baldini+Castoldi e Oblomov Edizioni, è Direttore Responsabile della rivista linus. Ha ideato, e da 20 anni ne è Direttore artistico, il festival internazionale La Milanesiana, e ha ideato e dirige linus – Festival del fumetto. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici.

Filmografia Mariko Mori (1999); Stringimi, stringimi (1999); Anonimo. Rispondere? (1999); Fla (videoverde, 1999); Frammenti di una biografia per versi e voce (1999); In serra (un arabo colpito dalla fuga occidentale) (1999); Starless (1999); Set(t)e (co-regia Paolo Mosca, 2000); L’isola del tesoro, video, 2000 (co-regia Paolo Mosca, 2000); John Richmond non lo sa (ovvero, il video che non c’è) (co-regia Paolo Mosca, 2000); This is my chocky message (co-regia Paolo Mosca, 2000); Ancora un po’ (ovvero il senso del cinema italiano) (coregia Paolo Mosca, 2000); Projeto meninos de luz (2000); (Non sempre) Merci beaucoup (2000); La consolazione e la spina dolorosa (2001); Aladdin flash (-back) (2001); Malattia (2001); Otello (2001); Tre variazioni della vita (2001); Wainer (2001); Belle di notte (2001); L’acqua… Il fuoco (2002); La notte che si sposta (2002); Rue de Varenne (2002); La conversazione amorosa. Luciano Emmer / Alice Ferney (2002); Fantasmi di voce, Antonio Stagnoli (2003); Nel castello del Catajo (2003); Ci conosciamo? Luciano Emmer / Erica Jong (2004); Notte senza fine (2004); Dentro una nuvola, dentro Giro di vento (2004); Insopportabile (2004); Palladio. La luce della ragione (2004); Palladio. I tempi del sole e della luna (2004); Due contro una (2005); Due. Michael Cunningham / Michel Houellebecq (2005); NevicheRo (2006); Tresigallo. Dove il marmo è zucchero (2006); Apparizioni. Mathias Grünewald (2006); Watch football together. Hanif e Chocki Kureishi (2006); Un viaggio nel Mare delle verità. Andrea De Carlo (2006); Il pianto della statua (2007); Non chiederci la parola. Il Gran teatro montano del Sacro Monte di Varallo (2008); L’ultima salita. La Via Crucis di Beniamino Simoni (2009); Deserto Rosa. Luigi Ghirri (2009); Dimenticare Tiziano. Girolamo Romanino a Pisogne (2010); Raffaello. La Stanza della Segnatura (2010); Se hai una montagna di neve tienila all’ombra. Un viaggio nella cultura italiana (2010); Prove per un naufragio della parola (2011); Quiproquo. Cosa è l’avanguardia? (2011); Sono rimasto senza parole. Un dialogo tra Antonio Stagnoli e Pino Roveredo (2011); Lotta silenziosa. Andrea Martinelli / Edoardo Nesi (2011); L’invenzione di Ariosto. Tullio Pericoli (2011); Il viaggio della Signorina Vila (2012); Trieste: la contesa (2012); Racconti d’amore (2013); Quando i tedeschi non sapevano nuotare (2013); Per soli uomini (2014); Il pesce siluro è innocente (2014); Il pesce rosso dov’è (2015); Colpa di comunismo (2015); La lingua dei furfanti. Romanino in val Camonica (2016); L’altrove più vicino (2017); I nomi del signor Sulčič (2018); Extraliscio. Punk da balera (2020); La nave sul monte (2022); È così (2022); Nino Migliori, Viaggio intorno alla mia stanza (2022); Vittorio in un tempo fuori dal tempo (2022); “Il carnevale di Viareggio nel tempo 1925-2022” con Eugenio Lio (2023).

Nino (Antonio) Migliori nasce a Bologna nel 1926 ed è uno tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia, svolgendo uno dei percorsi più diramati ed interessanti della cultura d’immagine europea. Nella sua produzione artistica si intrecciano fin dall’inizio diversi filoni di ricerca, ma è la sperimentazione il tratto fondamentale che caratterizza da sempre il suo operato.

Sue opere sono conservate in importanti collezioni pubbliche e private fra le quali Mambo – Bologna; Galleria dell’Arte Moderna e Contemporanea – Torino; CSAC – Parma; Museo dell’Arte Contemporanea Pecci – Prato; Galleria dell’Arte Moderna – Roma; Calcografia Nazionale – Roma; MNAC Barcellona; Museum of Modern Art – New York; Museum of Fine Arts – Houston; Bibliothèque Nationale – Parigi; Museum of Fine Arts – Boston; Musée Reattu – Arles; Maison Européenne de la Photographie-Parigi, The Metropolitan Museum- New York, SFMOMA – San Francisco ed altri.

Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi, fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali. Il suono degli Extraliscio in questi anni ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia. Il 2021 è stato l’anno che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Dal palco del Festival di Sanremo, a quello di Isola Edipo al Lido di Venezia, dal concerto per La Milanesiana a Parigi a quello per la Hit Week a Miami, sempre accompagnati sul palco da un’orchestra di grandi musicisti. Senza dimenticare i concerti di Taranto e Matera con l’orchestra sinfonica della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli. Un lungo viaggio passato anche per la Mostra del Cinema di Venezia, il Salone del libro di Torino il Torino Film Festival e il Carnevale di Viareggio. Il gruppo ha composto anche la canzone ufficiale del Giro d’Italia 103 “GiraGiroGiraGi” e le due sigle de La Milanesiana: “Il ballo della Rosa” e “Milanesiana di Riviera”. Il loro ultimo album è “Romantic Robot”.