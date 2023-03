Renga e Nek live al Forum di Assago

Share

In attesa dell’evento celebrativo il prossimo 5 settembre all’Arena di Verona, a grande richiesta si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – MILANO, per ripercorrere ancora una volta le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni!

Inoltre, RENGA e NEK saranno impegnati in un tour nelle principali città italiane:

02 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – ROMA

07 settembre – Piazza della Loggia – BRESCIA

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

Un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo: questo è “L’INFINITO PIÙ O MENO” (Epic/Sony Music), il nuovo singolo Francesco RENGA e di NEK Filippo Neviani in radio e digitale dal 10 marzo.

“Tu mi hai indicato stelle con la mano

Come se fosse una strada che non conoscevo

La notta vista da un treno, un terremoto leggero

Così forte che tremo ma che lo amo se con te”

Il brano (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) anticipa il nuovo progetto discografico condiviso, ed è disponibile in pre-save e pre-add qui: https://epic.lnk.to/linfinitopiuomeno.

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 1° marzo, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I biglietti precedentemente acquistati per le date dell’“Insieme Tour” di Francesco Renga a Milano (Teatro Arcimboldi – 1° ottobre 2023), a Brescia (Teatro Dis_Play – 7 ottobre 2023) e a Roma (Teatro Brancaccio – 9 ottobre 2023) restano validi per i concerti di Renga Nek nelle città corrispondenti. I nuovi posti verranno riassegnati una settimana prima dell’Evento, tenendo conto del valore economico dei biglietti precedentemente acquistati.

Chi non potesse partecipare, può procedere con la richiesta di rimborso tramite il circuito di vendita dei biglietti entro il 1° aprile.

I biglietti precedentemente acquistati per le date dell’“Insieme Tour” di Francesco Renga per le date di Napoli, Bari, Bologna, Firenze e Torino restano validi per i concerti di Renga Nek nelle stesse date e nelle stesse città.

RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.

Le date live sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MILANO) è realizzato in collaborazione con Showbees.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata su Rai Due e che tornerà nel 2023 per la seconda edizione, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.