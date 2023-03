Napoli si accende di mistero con concerti segreti

Share

Quattro concerti segreti in quattro location segrete con quattro artisti segreti per il nuovo format lanciato dalla società Jesce Sole, “Serenate Segrete”. Si tratta infatti di una delle più amate e affascinanti iniziative culturali legate alla musica e ai concerti dal vivo, ovvero quella del secret concert. Il concerto segreto, infatti, nella sua originale e inedita forma, è capace di intrigare il pubblico attraverso l’acquisto di un biglietto che equivale alla svelamento di un segreto.

Negli ultimi anni questo particolare format ha invaso la nazione e diverse località europee con un capillare sviluppo che ha saputo conquistare il pubblico. La forza dell’iniziativa fa appunto leva proprio sull’alone di mistero che accompagnerà gli spettatori nella progressiva scoperta della location prima, e dell’artista poi, pronto a esibirsi e stupire il pubblico. Protagonista prescelta per questo accattivante evento è stavolta Napoli, città dalla fortissima connotazione di mistero legata a tanti dei suoi luoghi ma anche alla sua cultura storica e popolare.

Il tema della serenata sarà reinventato in una dimensione musicale senza epoca e che vedrà come teatro dell’esibizione quattro palchi in luoghi assolutamente caratteristici e legati ai quattro elementi naturali che animano il concept della manifestazione, acqua, fuoco, terra e mare.

Serenate Segrete

Serenate Segrete, infatti, oltre a richiamare l’immagine popolare del noto genere che ha dato lustro al repertorio musicale partenopeo, sarà capace di interpretare l’esigenza musicale diversificata per un pubblico variegato e pronto a raccogliere il guanto di sfida di questo inedita forma di racconto segreto. La kermesse si articolerà in quattro concerti, uno per mese, da aprile con il concerto d’apertura del 21 , seguirà poi il 13 maggio, 19 giugno e 11 luglio. Quattro eventi che coinvolgeranno non soltanto il pubblico nostrano ma, per la sua strutturazione fortemente immersiva ed esperienziale rispetto a luoghi e storytelling, anche espressione di attrattiva turistica per la città. La formula d’acquisto, tramite lo shop online del sito della Jesce Sole e la piattaforma Eventbrite, prevede un costo d’ingresso comprensivo di consumazione per accogliere al meglio lo spettatore nella sua esperienza di concerto.

Link acquisto biglietti:ticket-serenate-segrete-21-aprile-2023

Link acquisto biglietti Eventribe: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-serenate-segrete-567963793997?aff=ebdssbeac