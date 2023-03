La Festa della Donna in stile Sex and the City

Share

Un’idea veramente glamorous per festeggiare la Festa della Donna?

Cenare con vista sui grattacieli nel primo ristorante di ispirazione newyorkese a Milano!

Trascorrere una serata in compagnia delle amiche più care, con la mamma o con la sorella, oppure con la collega di lavoro più simpatica!

Dove? Da Rivington, il primo ristorante di ispirazione newyorkese con una vista straordinaria sullo skyline di Porta Nuova, per sentirsi nella Grande Mela restando a Milano.

Anche per la “serata in rosa”, Rivington promette grandi emozioni, in un viaggio culinario e sensoriale 100% made in NYC, ispirato ai ristoranti storici di Manhattan: atmosfera jazzy, ritratti alle pareti di personaggi italo-americani che hanno contribuito a rendere grande New York e una vista che spazia sulle luci sfavillanti dei grattacieli meneghini.

Tra le proposte, i crudi dal Raw Bar e le famose “Oyster Rockefeller”, ostriche cotte al vapore e servite con spinaci e formaggio pecorino cremoso; l’insalata alla “Waldorf”, rivisitata con l’aggiunta di gorgonzola e la steak tartare preparata al tavolo. I secondi si ispirano alle vecchie chophouse (bisteccherie) newyorkesi dove gustare il tipico “Surf & Turf” (filetto mignon abbinato all’aragosta) o un sostanzioso NY Striploin o una classica Dover Sole “à la meunière”. Infine, da non perdere, l’hamburger “Vanderbilt”, omaggio e sintesi dei cheeseburger più famosi. I dessert sono interpretazioni di classici della metà del secolo scorso, come l’iconica cheesecake New York style.

Rivington

Grande attenzione è riservata alla carta dei cocktail, come da tradizione newyorkese …del resto, un Martini preparato a regola d’arte è la promessa di una serata perfetta!

L’ingresso di Rivington si trova in Via G.B. Pirelli 20. I clienti vi accedono tramite un ascensore dedicato che li catapulta nel cuore di Manhattan.

Rivington è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 19.30.

Info e prenotazioni: 348 968 7419