A Milano la rassegna “Ciack: la grande stop-motion”

Dall’11 marzo presso Cineteca Milano MIC si terrà la rassegna CIACK: LA GRANDE STOP-MOTION, rassegna che porterà il pubblico nel meraviglioso mondo della Stop-Motion, tecnica d’animazione di cui tantissimi artisti hanno fatto e fanno buon uso per rendere ancora più magiche le loro opere: a partire da una serie di scatti fotografici la Stop-Motion, attraverso il montaggio, li trasforma in un video.

La rassegna prende spunto dall’uscita del gioiello Marcel the Shell di Dean Fleischer-Camp, opera candidata all’Oscar 2023 come miglior film d’animazione e ispirata a una serie di cortometraggi dello stesso regista, distribuiti nel 2010 su Youtube. Marcel è una conchiglia antropomorfa con scarpe da ginnastica e un solo occhio, vive in una casa Airbnb con la nonna Connie. La casa, un tempo abitata da una coppia, viene affittata dal regista Dean, che scopre Marcel e sceglie di girare un documentario sulla sua storia.

Naccio e Pom

In programma poi, fra gli altri, due capolavori di Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox e L’isola dei cani; La mia vita da zucchina, presentato al 69. Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs e candidato all’Oscar come miglior film di animazione; la prima trasposizione cinematografica di King Kong (1933), il film capostipite della lunga saga sul gigantesco gorilla animato grazie a effetti speciali rivoluzionari e costosissimi (750 mila dollari e 60 mila metri di pellicola); Naccio e Pom dell’artista giapponese specializzata nella lavorazione ed animazione della plastilina (Claymation) Fusako Yusaki; la chicca La diabolica invenzione di Karel Zeman, adattato dalle opere di Jules Verne, film pionieristico, in cui attori in carne e ossa vengono sovrapposti a scenografie animate, ispirate alle illustrazioni realizzate da Édouard Riou e Léon Benett per le prime edizioni dei romanzi di Jules Verne, e tanti altri ancora.

🔵 Lizzy e Red – Amici per sempre

Jan Bubenicek, Denisa Grimmová, Repubblica ceca/Francia, 2021, DCP, 80’, animaz.

Un incidente porta la topolina Lizzy a intraprendere un viaggio con una volpe, animale colpevole di avere ucciso suo padre. Una commovente storia di amicizia, capace di avvicinare gli spettatori più piccoli a temi importanti come la perdita di un familiare. Nomination come miglior film di animazione agli European Film Awards.

📅 Sabato 11 marzo ore 15.30

🔵 L’isola dei cani

Wes Anderson, USA/Germania, 2018, HD, 101’, animaz.

A causa di un particolare virus, i cani della città giapponese di Megasaki vengono trasferiti su di un’isola colma di rifiuti. Nella speranza di ritrovare il proprio cane Spots, il giovane Atari raggiungerà l’isola. La seconda incursione di Wes Anderson nel cinema in stop-motion è stata ricompensata da due nomination al Premio Oscar: miglior film di animazione e migliore colonna sonora.

📅 Sabato 11 marzo ore 17.30

🔵 King Kong

Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack, USA, 1933, b/n, HD, 100’, v.o.sott.it. Int.: Fay Wray, Robert Armstrong.

All’arrivo di una troupe cinematografica su un’isola misteriosa, la giovane attrice Ann viene rapita dagli indigeni per essere sacrificata all’enorme gorilla King Kong. Il film capostipite della lunga saga sul gigantesco King Kong, gorilla animato grazie a effetti speciali rivoluzionari e costosissimi (750 mila dollari e 60 mila metri di pellicola).

📅 Domenica 12 marzo ore 15.30

🔵 Marcel the Shell

Dean Fleischer-Camp, basato sulla trilogia di cortometraggi Marcel the Shell with Shoes On di Dean Fleischer-Camp, USA, 2022, DCP, 90’, animaz. Int.: Dean Fleischer-Camp, Rosa Salazar.

Un regista aiuta Marcel, piccola conchiglia con un occhio di plastica, a ritrovare la sua famiglia, trasformandolo in una celebrità. Tra live action e animazione stop-motion, il film racconta una storia di straordinaria sensibilità. Candidatura come miglior film di animazione ai prossimi Oscar.

📅 Domenica 12 marzo ore 17.30

📅 Domenica 19 marzo ore 17.30

📅 Domenica 26 marzo ore 18.00

📅 Domenica 02 aprile ore 17.30

🔵 Fantastic Mr. Fox

Wes Anderson, tratto dal romanzo Furbo, il signor Volpe di Roald Dahl, USA, 2009, HD, 87’, animaz.

Il signor Volpe, tranquillo giornalista, vive con la sua famiglia all’interno di un albero. I tre allevamenti nelle vicinanze, capeggiati da cattivissimi contadini, risvegliano però in lui l’indole di ladro. Il film, realizzato con la tecnica dello stop-motion, segna il debutto di Wes Anderson nel mondo del cinema di animazione. Due nomination al Premio Oscar: miglior film di animazione e migliore colonna sonora.

📅 Sabato 18 marzo ore 15.30

🔵 La mia vita da Zucchina

Claude Barras, tratto dal romanzo Autobiographie d’une Courgette di Gilles Paris, Francia/Svizzera/Portogallo, 2016, HD, 66’, animaz.

Trasferito in un orfanotrofio dopo un terribile incidente, Icare, soprannominato “Zucchina”, stringerà amicizia con altri bambini cresciuti in contesti difficili. Presentato al 69. Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, la pellicola ha ricevuto la candidatura all’Oscar come miglior film di animazione.

📅 Sabato 18 marzo ore 17.30

🔵 Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film

Will Becher, Richard Phelan, basato sulla serie televisiva animata Shaun, vita da pecora, UK, 2019, DCP, 87’, animaz.

Dopo che una piccola aliena è per sbaglio atterrata vicino alla sua fattoria, la pecora Shaun si impegna a riportarla a casa, prima che qualcuno le faccia del male. Prodotto dalla Aardman Animations e candidato all’Oscar come miglior film di animazione, la pellicola è il sequel del precedente Shaun, vita da pecora – Il film.

📅 Domenica 19 marzo ore 15.30

🔵 Galline in fuga

Peter Lord, Nick Park, USA/UK/Francia, 2000, HD, 84’, animaz.

Sfruttate per produrre uova e trasformate in ingrediente principale di un pasticcio, le galline di un allevamento cerano di fuggire verso la libertà. Il film di animazione in stop-motion ad aver ottenuto il più alto incasso nella storia del cinema, prodotto dall’americana Dreamworks e dalla britannica Aardman Animations, da sempre in prima linea nella realizzazione di film con protagonisti personaggi in plastilina.

📅 Sabato 01 aprile ore 15.30

🔵 Vynález skázy (La diabolica invenzione)

Karel Zeman, adattato dalle opere di Jules Verne tra cui Di fronte alla bandiera, Cecoslovacchia, 1958, b/n, HD, 83’, v.o.sott.it., animaz. Int.: Lubor Tokos, Arnost Navrátil.

Un celebre scienziato viene rapito dai pirati, desiderosi di utilizzare le sue conoscenze per conquistare il mondo. Film pionieristico, in cui attori in carne e ossa vengono sovrapposti a scenografie animate, ispirate alle illustrazioni realizzate da Édouard Riou e Léon Benett per le prime edizioni dei romanzi di Jules Verne.

📅 Sabato 01 aprile ore 17.30

🔵 Naccio e Pom

Fusako Yusaki, Italia/USA/Giappone, 2000-2007, HD, 68’, animaz.

Antologia di tredici episodi tratti dalla fortunata serie televisiva animata dedicata a Naccio e Pom, due simpatici alieni alla scoperta dei segreti del nostro pianeta. Il colorato universo di Naccio e Pom è opera di Fusako Yusaki, artista giapponese specializzata nella lavorazione ed animazione della plastilina (Claymation).

📅 Domenica 02 aprile ore 15.30

📍 Cineteca Milano MIC

Viale Fulvio Testi 121 Milano Bicocca

🎟️ Biglietto intero € 7,50; ridotto € 6,00.

Cinetessera 2023 € 15,00.

Prevendita consigliata sul sito www.cinetecamilano.it.