Esce oggi “Uno9999” di Ele A

Dopo “Mikado” e “Globo”, Ele A ha attirato l’attenzione della scena con le sue barre e le produzioni di livello. Esce oggi “Uno9999” (Self, distribuito da Believe), il suo nuovo singolo – disponibile in streaming e digital download al link https://bfan.link/uno9999 – che porta in Italia la ricca tradizione drum&bass/jungle che negli anni 80 e 90 ha viaggiato dalla Jamaica fino all’Europa, diventando una delle basi stilistiche della popolarissima ed influente UK Rave scene.

“Uno9999 è un brano introspettivo nato istintivamente, come sfogo – racconta Ele A – Siamo usciti completamente dalla zona di comfort spingendo su una produzione molto articolata con sonorità influenzate dalla Uk garage, melodie spacey e vibes nostalgiche.”

La giovane artista non ha paura di sperimentare con elementi ancora nuovi per il nostro Paese ma che all’estero sono parte fondamentale della cultura di moltissimi amanti della musica: un genere, quello jungle, che già da anni si ripresenta con una nuova wave che invade i club britannici e i festival di tutto il mondo. Ritmi sincopati, elettronica che al primo beat trasporta in una dimensione illuminata da luci stroboscopiche, facendo da sfondo alle rime malinconiche di Ele A per un viaggio nella notte.

“Uno9999” arriva ad una settimana di distanza dall’uscita dell’ibrido jazz-hiphop “C’est la vie” (https://idol-io.link/Cest_la_vie) dove compare come featuring a fianco del sassofonista francese Laurent Bardainne. “C’est la vie è nata molto spontaneamente, appena ho sentito la strumentale che Laurent Bardainne mi ha proposto ho subito canticchiato il ritornello che poi è rimasto. È un brano leggero che racchiude l’ultima brezza estiva prima che arrivi l’autunno.”

È stata annunciata la sua partecipazione al MI AMI 2023, prevista per il 26 maggio, sarà l’occasione per sentirle live i suoi brani e farsi travolgere dal suo flow.

Classe 2002, nata e cresciuta a Lugano. Ele A detta anche, semplicemente, Ele. Funambola. “Come un Nokia 3310 del futuro. Tutto quello che si può sapere di lei si trova nella raffica di barre rilasciate a una a una sul suo profilo Instagram e su YouTube: freestyle su basi old school o pop (da Wiz Khalifa a Walking On A Dream degli Empire Of The Sun). Il suo gusto street pop cela in realtà un manifesto amore per l’estetica del rap, e un puro credo: “tu usi la musica per aver altro invece per me è l’obiettivo finale”. A giugno 2022 pubblica il primo Ep, Zerodue Demo, disco autoprodotto che viene distribuito esclusivamente in fisico, in un lungo tour estivo di oltre 20 date, che la porta a calcare prestigiosi palchi in Italia e all’estero, dal Mi Ami Fest di Milano, allo Sziget Festival di Budapest. In novembre ha debuttato sulle piattaforme con il primo singolo “Mikado”, seguito da “Globo” e da un featuring in “C’est la vie” del sassofonista francese Laurent Bardeinne.