Elodie e Roberto Saviano ospiti da Carlotta Vagnoli

Carlotta Vagnoli – autrice, attivista, celebre sulle piattaforme social per il suo impegno nella divulgazione sui temi riguardanti il linguaggio, la violenza di genere, gli stereotipi – accompagnerà gli ospiti lungo il percorso di conoscenza e scoperta dei temi del presente, attraverso un pensiero che curi le libertà di espressione e i diritti civili di ognuno. Ad inaugurare il cammino, primi compagni di viaggio, saranno Elodie e Roberto Saviano, in un appuntamento su rispetto e uguaglianza, diritti ed educazione, musica e attualità, lungo il focus di questa stagione di Basement Café by Lavazza.

La puntata sarà on air da giovedì 9 marzo 2023.

Numerosi i temi trattati nella puntata, in parallelo ai principi iscritti nei diritti del testo faro di questa stagione, quello della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che viaggiano dal passato ai giorni nostri, attualizzandoli. Da come muovere i primi passi in democrazia, nel rispetto di tutti, il discorso non può che muovere dalle origini e dalla scuola, dall’educazione necessaria ai giovani di oggi, fino ai temi che forse ancora mancano nelle classi, come lo studio al funzionamento dei social o alla conoscenza sessuale, per capire il proprio corpo.

Elodie, Roberto Saviano e Carlotta Vagnoli

Per arrivare all’attualità, tra migrazioni, inclusione, e un futuro ancora senza soluzioni: perché, ad esempio, l’integrazione nel nostro Paese è a rilento? Prova a rispondere Elodie: “Perché c’è ignoranza, la non-conoscenza mette paura, immobilizza, non ti fa riflettere, preferisci allontanare, distanziare. In realtà sono proprio le differenze che danno la possibilità di creare, di crescere, di arricchirti, dovrebbe esserci la cultura, la curiosità del diverso” – dichiara la cantante Cosa può fare, allora, uno stato democratico per cambiare le cose? Puntualizza Saviano, che “l’integrazione nasce innanzitutto da un atteggiamento politico di apertura. Se io cerco di isolarmi, sarò assediato, se costruisco mura, sto già creando le premesse di un assedio.” Conclude lo scrittore e giornalista: “Lo Ius soli, ad esempio, se dovessi dare un immediato consiglio, è fondamentale perché apre la possibilità a persone che nascono in Italia, crescono con la sanità pubblica italiana. Perché non devono avere la possibilità di avere il passaporto italiano, di sentirsi parte di una comunità?”. Per non avere paura del futuro, e riconoscere le vere minacce al futuro.

La quinta edizione di Basement Café avrà come tema cardine la celebrazione di un testo fondamentale della vita democratica di ieri e di domani: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), che nel 2023 compirà 75 anni. «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza»: questo l’articolo 1 del testo redatto e approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi. La nuova stagione, come tutte quelle precedenti, continuerà quindi ad affrontare tematiche connesse alla giustizia sociale e della dignità ai giovani ma, in aggiunta, affronterà alcuni dei diritti fondamentali e fondanti la nostra società. Diritti che sono già stati scritti molto tempo fa e che oggi più che mai abbiamo bisogno di ricordare, ribadire, e applicare. Quante, infatti, di queste conquiste degli uomini che hanno creato il nostro mondo sono oggi minacciate o in pieno rispettate? Questa la domanda, la provocazione, a cui si propone di rispondere l’edizione 2023 di Basement Café, con Carlotta Vagnoli e i suoi ospiti.

La quinta stagione di Basement Café è solo all’inizio: Carlotta Vagnoli incontrerà ancora Serena Dandini e Piuttostoche (online il 23 marzo), Cecilia Sala e Barbascura X (il 6 aprile), Ambra Angiolini e Jonathan Bazzi (4 maggio), Sangiovanni e Marco Cappato (1° giugno) e in ultimo la coppia Frank Matano e Maccio Capatonda. Antonio Dikele Distefano invece dialogherà con Federico Buffa e Ghemon (il 20 aprile) e con la coppia Alessandro Nesta e Stefano Borghi (18 maggio).

Nato nel 2019, Basement Café by Lavazza, conta ad oggi oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è diventato un punto di riferimento per ragazze, ragazzi e giovani adulti alla ricerca di confronto e nuove idee.

Carlotta Vagnoli, fiorentina classe 1987, comincia a scrivere come sex columnist per GQ e Playboy nel 2015, mentre dal 2017 tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d’Italia per avvicinare studenti e studentesse al tema del consenso e fare prevenzione contro la violenza di genere. Nel 2021 sono usciti i suoi lavori Maledetta sfortuna per Fabbri Editori e Poverine per Einaudi, da settembre 2022 è invece speaker di Radio1 per Il mondo nuovo e sempre in questo anno ha pubblicato Memoria delle mie puttane allegre per Marsilio.

Su YouTube:

Tutte le puntate delle stagioni passate

sono distribuite sul canale YT Basement by Lavazza

https://lavazza.basementcafe.it/

Le puntate della 5a stagione:

23 febbraio: Izi & Bresh pt. 1(host: Antonio Dikele Distefano)

2 marzo: Izi & Bresh pt.2(host: Antonio Dikele Distefano)

9 marzo: Elodie & Roberto Saviano (host: Carlotta Vagnoli)

23 marzo: Serena Dandini & Piuttostoche (host: Carlotta Vagnoli)

6 aprile: Cecilia Sala e Barbascura X (host: Carlotta Vagnoli)

20 aprile: Federico Buffa & Ghemon (host: Antonio Dikele Distefano)

4 maggio: Ambra Angiolini & Jonathan Bazzi (host: Carlotta Vagnoli)

18 maggio: Alessandro Nesta & Stefano Borghi (host: Antonio Dikele Distefano)

1 giugno: Sangiovanni & Marco Cappato (host: Carlotta Vagnoli)

15 giugno: Frank Matano & Maccio Capatonda (host: Carlotta Vagnoli)