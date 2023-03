I New Order al Primavera Sound 2023

Share

C’è stato un tempo in cui si era o chitarre o synth. Finché non sono arrivati i New Order a dimostrarci che si poteva essere entrambi. Che la somma dei due non significava perdere l’essenza, ma apriva il pop a nuove dimensioni estetiche ed emotive. Senza l’intuizione visionaria della band nata dalle ceneri dei Joy Division, la miscela di suoni che oggi sembra la cosa più naturale da trovare in un festival come questo non sarebbe stata possibile. Per questo motivo, è logico, giusto ed emozionante annunciare che i New Order si uniranno alla line-up del Primavera Sound di Barcellona e Madrid 2023. Due occasioni per ritrovarsi con una travolgente collezione di inni intergenerazionali: da Blue Monday a Bizarre Love Triangle. Da Temptation a Thieves Like Us. Da The Perfect Kiss to True Faith. Da Love Vigilantes a Your Silent Face… Fino a gemme recenti come Tutti Frutti e Be a Rebel, nelle quali Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham e Tom Chapman continuano a fornire intuizioni melodiche nelle quali mettono tutto loro stessi.



Con questa nuova aggiunta, il Primavera Sound darà vita all’eccezionale formazione dell’autentico “triangolo amoroso synth”: sarà una delle poche occasioni in cui i tre grandi riferimenti del pop elettronico, New Order, Depeche Mode e Pet Shop Boys, suoneranno nello stesso evento. La band di Manchester si esibirà al Parc del Fòrum il 1° giugno e alla Ciudad del Rock di Arganda del Rey l’8 giugno, unendosi alla prima linea della line-up del giovedì, che sarà guidata anche da Blur e Halsey. Un ulteriore incentivo per una line-up gender-balanced e dall’appeal plurale che comprende anche Kendrick Lamar, Rosalía, Calvin Harris, The Moldy Peaches, Le Tigre e Skrillex, tra i tanti.



Full festival pass e biglietti giornalieri per il Primavera Sound 2023 a Barcellona e Madrid sono in vendita su DICE.



Le edizioni del Primavera Sound 2023 a Barcellona e Madrid fanno parte delle celebrazioni del Primavera Sound per il suo 20° anniversario.

Per maggiori informazioni: https://www.primaverasound.com/en