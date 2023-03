Da venerdì in radio Bais e Galeffi

Share

Da venerdì 10 marzo è in radio il nuovo singolo di Bais e Galeffi “Venezia“.

Il singolo è scritto da Bais e Galeffi, composto da entrambi insieme a Paolo Caruccio (in arte Fractae), che ha anche prodotto il brano insieme a Bais. Bais e Galeffi ci portano a “Venezia”, l’incontro dell’inedita coppia artistica unisce stili cantautorali diversi ma complementari, trovando un affiatamento inaspettato. “Venezia” è così il punto di incontro tra i due che, alla loro prima collaborazione, hanno trovato nella musica una sintonia e una vicinanza naturale.

Il brano si trasforma in un inno alla città e in una scanzonata celebrazione dei suoi luoghi comuni anticipando il nuovo progetto album di Bais, in uscita per Sugar. La dichiarazione d’amore alla città, interpretata in chiave cinica e ironica, è in linea con la personalità dei due artisti che fanno sì che “Venezia” diventi un brano universale.

Cantautore e polistrumentista, Bais suona e scorre come un fiume malinconico ma sereno, con le sue capacità interpretative è in grado di trasportare chi lo ascolta in un mondo parallelo.

Per Sugar, nel 2021, pubblica la prima parte di “Diviso due”, album di un dualismo artistico tra la sua anima più pop e quella più alternativa. Nel 2023 Bais completerà il progetto con la pubblicazione della seconda parte dell’album manifesto.

Spontaneo e leggero, delicato e complesso, Bais si posiziona come un promettente e originale talento nel panorama musicale italiano.



Galeffi, pseudonimo di Marco Cantagalli, è un cantautore e autore italiano nato a Roma. Nel 2017 pubblica il singolo “Occhiaie” e lancia il suo album d’esordio “Scudetto”. L’anno successivo si esibisce in lungo e in largo arrivando a fare 85 date in 12 mesi. Nel 2020 pubblica il suo secondo album “Settebello”, che vince il prestigioso Premio MEI come miglior disco italiano dell’anno. Pubblica il suo terzo album “Belvedere” per Capitol Records nel 2022.