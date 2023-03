Da oggi il nuovo singolo di Jacopo Sol

Share

A otto anni JACOPO SOL si avvicina alla chitarra e da allora non la lascia più andare, diventata l’unico strumento capace di amplificare le sue emozioni e sensazioni.

Da oggi, il cantautore e musicista classe ‘02 vi terrà svegli tutta la notte con il suo nuovo struggente singolo “DORMI” (© A Capitol Records release (P) 2022 Intera Music Srl).

“Non riuscirò a dormire se non facciamo pace”

Quante volte vi siete trovati a non riuscire a dormire, con troppi pensieri nella testa e troppo orgoglio nel cuore per ammettere che state male?

Il brano racconta proprio di una notte insonne, durante una relazione in stallo, tra frasi non dette e litigi sospesi.

“Dormi è nato in tarda notte, con un giro di chitarra elettrica – racconta Jacopo – mentre ripensavo alle notti insonni come quella, quando la musica era l’unico mezzo con cui riuscivo a esprimere davvero le mie emozioni, anche quando non ero ancora pronto ad ammetterle a me stesso.”

Il brano è caratterizzato da un sound pop/rock con elementi elettronici mitigati dalla natura indie-pop del testo sincero e diretto, caratteristico della scrittura dell’artista.

Le chitarre, a cura di Jacopo, partono con un giro tranquillo e esplodono con distorsioni nel ritornello, cambiando a sorpresa il mood del singolo, così come le emozioni che non si riescono a trattenere troppo a lungo.

Jacopo Sol, nome d’arte di Jacopo Porporino, è un cantautore e musicista originario di San Severo (FG).

Jacopo è a contatto con la musica fin da piccolo, grazie ai suoi genitori che gli fanno ascoltare artisti come Pino Daniele e David Bowie durante i viaggi in macchina. A otto anni sua madre lo porta a lezione di chitarra per la prima volta, è così piccolo che il maestro riesce a insegnargli solo un accordo: il Sol maggiore.

Da quel momento nasce la sua passione, prima per la chitarra e poi per il canto e la scrittura.

A maggio del 2022 con il trasferimento a Milano cambia totalmente la sua vita: ha la possibilità di conoscere persone e mondi nuovi, vivere nuovi stimoli ma soprattutto emozioni forti. Cambia anche il modo di approcciarsi alla musica: sperimenta nuovi sound che non aveva mai avuto la possibilità di produrre, passando da sonorità acustiche a produzioni più particolari caratterizzate dalla combinazione di elementi acustici e elettronici, con un approccio vocale più definito che spazia da un timbro leggero ad un graffiato in base all’impatto che vuole far trasparire dal pezzo.

Jacopo cerca di utilizzare le sue canzoni per raccontare con sincerità la sua vita, caotica, stimolante e travolgente, divisa tra la carriera universitaria e la sua grande passione per la musica.

Dalla necessità di un nuovo inizio e il bisogno di non scordare le sue radici nasce “Jacopo Sol”.