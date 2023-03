Pescara omaggia Ennio Moricone e Nino Rota

Share

Venerdì 10 marzo 2023, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue con un omaggio alla musica per il cinema composta da Ennio Morricone e Nino Rota: sul palcoscenico del Teatro Massimo si esibiranno l’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia con Andrea Griminelli come solista al flauto.

Il concerto, organizzato all’interno del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM, si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro.



Accostatosi al flauto all’eta di dieci anni, Andrea Griminelli studia con i leggendari Jean-Pierre Rampal e Sir James Galway, che lo definisce “il piu grande flautista salito alla ribalta della scena musicale da tanti anni”. Il suo debutto a livello internazionale avviene nel 1984 all’eta di venticinque anni quando è presentato al pubblico d’oltreoceano da Luciano Pavarotti nel memorabile concerto al Madison Square Garden di New York e assieme al quale intraprende una intensa collaborazione negli anni successivi. La sua carriera si arricchisce di importanti concerti e tourńee in Europa, Giappone, Sud America e Stati Uniti. Esegue in prima mondiale nuove composizioni per flauto e orchestra appositamente scritte per il suo strumento da compositori tra cui Ennio Morricone, Carlo Boccadoro e Shigeaki Saegusa. Di recente, ha realizzato con l’etichetta discografica Decca un lavoro intitolato “Nessun Dorma. The Opera I Love”, in cui reinterpreta le arie più famose del melodramma con la Czech National Symphony Orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota.



L’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia è una formazione di eccellenza che affianca le più consolidate professionalità selezionate sul territorio italiano ai migliori talenti emergenti. La sua stagione concertistica, caso unico in Italia, si svolge su tre prestigiosi palcoscenici: Benevento, Napoli e Roma. Recentemente l’Orchestra è stata impegnata nella registrazione di un disco con la solista Anna Tifu, una delle stelle del concertismo internazionale di oggi, disco che verrà pubblicato e diffuso con la rivista “Amadeus”.



Il prossimo appuntamento con la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è per venerdì 17 marzo 2023 con il concerto del Trio Eidos, trio composto da Francesco Mardegan al violino, Stefano Bruno al violoncello e Giulia Loperfido al pianoforte. Il concerto è il terzo appuntamento realizzato in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena.



Nella sezione “Press Area” del sito della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” (socteatromusica.it/press-area-2022-2023) sono disponibili tutte le foto in alta risoluzione degli artisti presenti nel cartellone.