Il pianista Matthew Lee in tour in Italia

Dopo aver concluso il 2022 con oltre 70 concerti all’attivo tra club, festival e piazze in Italia e

all’estero (due concerti in Francia, a luglio e ad ottobre, due a Dubai a dicembre), Matthew Lee ha

ripreso senza sosta la sua attività live, con più di 35 spettacoli già in calendario per il 2023.

Archiviati i concerti in Germania e Svizzera di febbraio e marzo, e la partecipazione a un paio di

festival dedicati al Rock & Roll, Matthew si esibirà dal vivo presentando anche nuovo materiale: la

prima data sarà al Blue Note il 31 marzo (a poco più di tre mesi di distanza dal doppio sold out dello

scorso dicembre).

Queste le altre date per ora confermate del tour 2023:

9 aprile a Bellaria Igea Marina (RN);

13 aprile Torino al CAP10100;

30 aprile Barletta al Teatro Curci;

7 maggio Cagliari a Palazzo Doglio;

27 luglio Le Touquet-Paris-Plage (Francia).

A questi si aggiungono i concerti già confermati in Francia e una nuova tappa a Dubai prima

dell’estate.

Info sul tour sono disponibili sul sito www.matthewlee.it



BIOGRAFIA

Matthew Lee nasce a Pesaro e da piccolo si innamora del Rock’n’Roll grazie ai dischi del padre, che

gli fa conoscere Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Dimostrando talento ed amore innato per la musica,

decide di frequentare il prestigioso conservatorio G. Rossini di Pesaro, da cui viene però radiato

dopo quasi 9 anni, per incompatibilità del suo stile “esuberante” con gli studi classici. Ma proprio

quello stile definito “esuberante” diventa la sua cifra stilistica e la sua fortuna.

Sui social ha grande seguito, e sono ormai famose le sue improvvisazioni al pianoforte negli

aeroporti e nelle stazioni, tanto che l’aeroporto di Bruxelles lo ha nominato Ambasciatore

dell’aeroporto Charleroi, dove spesso si ferma in occasione delle trasferte all’estero.

Attualmente Matthew ha 7 album all’attivo, e con la sua band è in tour in tutto il mondo, con date

in calendario in Francia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Dubai, oltre che in Italia.

Il suo show, che unisce brani originali ai grandi classici del rock’n’roll e ad alcune rivisitazioni di

grandi successi italiani, è uno spettacolo coinvolgente ed adrenalinico, grazie anche al suo

eccezionale virtuosismo al pianoforte che lo rende unico nel panorama della musica dal vivo.



