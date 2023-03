Lazza per l’album “Sirio” sesto disco di platino

Share

44 Dischi di Platino, 40 Dischi d’Oro nel suo palmarès, LAZZA non si ferma e piglia tutto. Con i nuovi #FIMIAwards l’album dei record SIRIO (Island Records) da oltre 800MLN di stream complessivi brilla sempre più multiplatino. Entrato di diritto nella storia della FIMI dopo aver conquistato per la ventesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti in Italia (stabilendo un record assoluto di permanenza al n.1 e spostando ancora più in alto l’asticella per la musica italiana e non solo), SIRIO ottiene oggi il SESTO DISCO DI PLATINO, allungando la scia degli incredibili successi che hanno costellato gli ultimi 11 mesi del percorso artistico di LAZZA.

Ma il successo di LAZZA si tinge anche, più che mai, del rosso vivo di CENERE, certificato oggi DOPPIO DISCO DI PLATINO. Dopo aver marchiato a fuoco il palco dell’Ariston, e dopo l’incredibile secondo posto nella Top Songs Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dalla release, il brano (oltre 70MLN di stream complessivi) non ha smesso neanche per un attimo di infuocare le chart nazionali, stabile alla n.1 su Spotify e Apple Music, per la quarta settimana consecutiva al primo posto della classifica dei singoli FIMI/GfK e per la terza al comando della classifica airplay dei singoli più trasmessi in radio.

CENERE e le hit di SIRIO faranno finalmente scatenare dal vivo il pubblico di LAZZA con le date del LAZZA OUVER-TOUR – in programma da aprile nei principali palasport e all’Arena di Verona e già sold out – e del LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023, in partenza a giugno e fresco di sei nuovi esplosivi annunci: anche Codroipo, Marostica, Parma, Palermo, Matera e Baia Domizia si preparano ad accogliere l’artista del roster Me Next, pronto a portare il suo show – prodotto da Vivo Concerti e Next Show – sui palchi delle arene e dei festival più importanti della calda stagione.

CALENDARIO LAZZA OUVER-TOUR

Giovedì 13 aprile 2023 | Vigevano (PV) @ Palazzetto dello Sport – DATA ZERO

Mercoledì 19 aprile 2023 | Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 25 aprile 2023 | Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Giovedì 27 aprile 2023 | Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Sabato 29 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 30 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 03 maggio 2023 | Napoli @ Palapartenope – SOLD OUT

Sabato 06 maggio 2023 | Bologna @ Unipol Arena – SOLD OUT

CALENDARIO LAZZA OUVERTOUR SUMMER 2023

Sabato 24 giugno 2023 | Bellinzona – Castle On Air

Venerdì 30 giugno 2023| Codroipo (UD) – Villa Manin Estate 2023 – NUOVA DATA

Sabato 01 luglio 2023 | Marostica (VI) @Marostica Summer Festival – NUOVA DATA

Lunedì 03 luglio 2023 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 05 luglio 2023| Parma – Parco Cittadella Musica – NUOVA DATA

Venerdì 07 luglio 2023 | Alba (CN) – Collisioni

Domenica 09 luglio 2023 | Ferrara – Summer Vibez

Mercoledì 12 luglio 2023 | Palermo – Green Pop Festival – NUOVA DATA

Venerdì 14 luglio 2023 | Catania – Wave Summer Music

Domenica 16 luglio 2023 | L’Aquila – Pinewood Festival

Martedì 18 luglio 2023 | Matera – Sonic Park Matera – NUOVA DATA

Venerdì 21 luglio 2023 | Rimini – Mamacita Summer Festival

Giovedì 03 agosto | Lanciano (CH) – Costa dei Trabocchi Fest

Domenica 06 agosto 2023 | Gallipoli (LE) – Sottosopra Festival

Martedì 08 agosto 2023| Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini – NUOVA DATA

Sabato 12 agosto 2023 | Olbia – Red Valley Festival

Domenica 27 agosto 2023 | San Benedetto del Tronto (AP) – San. B Sound

Venerdì 08 settembre 2023 | Milano – Ippodromo

Domenica 10 settembre 2023 | Firenze – Decibel Open Air 2023