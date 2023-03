Gli Extraliscio in tour in Europa

Share

Dopo la prima parte del tour nei teatri italiani, a grande richiesta gli EXTRALISCIO, la band punk da balera guidata da Mirco Mariani, volano all’estero. Dopo essere stati in questi mesi negli Stati Uniti, in Germania e in Macedonia, tornano per la seconda volta a Parigi il 29 marzo e arrivano per la prima volta a Vienna il 6 maggio.

Il 29 marzo gli Extraliscio si esibiscono nuovamente, dopo il successo del dicembre 2021, all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, in formazione completa per una serata danzante “ITALIA DA BALLO – DALLA RIVIERA ALLA SENNA”. Con Mirco Mariani alla guida, affiancato dal clarinetto di Moreno Il Biondo, dalla voce iconica del liscio Mauro Ferrara e dalla band, gli Extraliscio interpreteranno lo spirito del liscio in modo completamente originale, arricchendolo con una vena irriverente e scherzosa.

Locandina evento Parigi

La sera precedente, a L’Entrepôt, Cinéma & Concerts di Parigi, sempre in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, verrà proiettato il film “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza” di Elisabetta Sgarbi, che vede le musiche originali di Mirco Mariani ed è entrato in nomination ai Nastri d’Argento 2023 nella sezione documentari.

Il 6 maggio, invece, all’ORF RadioKulturhaus di Vienna si esibiranno in quartetto: Mirco Mariani (piano e voce), Filippo Cassanelli (contrabbasso), Gaetano Alfonsi (batteria) e Enrico Milli (mellotron, tromba). La voce morbida e dolcissima di Mariani trasporterà il pubblico in un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni, fluttuando su una commistione unica di generi musicali. Eseguiranno sul palco le canzoni che li hanno consacrati, come “Bianca Luce Nera” (Festival di Sanremo 2021), “La nave sul Monte”, “Amarsi come una regina” e “Capelli Blu” e si lasceranno trasportare da nuove ispirazioni Techno Liscio!

Gli Extraliscio sono la band capitanata dallo scienziato pazzo dei suoni Mirco Mariani, insieme al clarinettista Moreno Conficconi, fiancheggiata da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali. Il suono degli Extraliscio in questi anni ha incantato il pubblico fino a superare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia. Il loro ultimo album è “Romantic Robot” (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music Italy).