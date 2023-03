Esce oggi “2000” di Manuel Turizo

Share

È uscito oggi, venerdì 17 marzo, in digitale “2000” (La Industria INC / Sony Music), il nuovo album della superstar colombiana da oltre 2 MILIARDI di stream MANUEL TURIZO.

L’album (multilink) contiene la hit mondiale “La Bachata”, che conta 1 MILIARDO di stream, è certificata disco D’ORO in Italia, ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify e di Apple Music, e conta 1 MILIONE E MEZZO di video su TikTok.

Il brano è stato anche nella classifica Hot 100 di Billboard per 21 settimane, nella Global 200 per 33 settimane, nella Hot Latin Songs per 34 settimane.

Cover 2000

Tra le 15 tracce di cui è composto l’album (co-scritte dallo stesso Turizo e prodotte insieme a Slow Mike, Jorge Emiliano, Nico Cotton, Edgar Barrera, Julián Turizo e altri), è possibile trovare il brano romantico “Éxtasis” insieme a María Becerra (che ha raggiunto la #8 della classifica Latin Airplay di Billboard) e il più recente singolo attualmente in rotazione radiofonica “El Merengue” in collaborazione con Marshmello, che conta già 20 MILIONI di stream e mostra la super versatilità di Turizo.

Al suo interno anche i brani “Triste”, una canzone pop-latina che strizza l’occhio all’R&B, “Jamaica”, un emozionante brano urban-caraibico in collaborazione con Beéle. Non solo, contiene anche brani caratterizzati dal suono di forti chitarre elettriche, come “Despecho Marciano”, e canzoni pop-urban come “Extasis” e “Te Olvido”, il tutto senza mai sacrificare il romanticismo e i potenti testi d’amore che hanno sempre caratterizzando la carriera artistica di Turizo.

Nato a Cordoba, in Colombia, Manuel Turizo Zapata è la promessa della musica urban di maggior successo degli ultimi anni. La sua carriera musicale è decollata nel 2018 dopo l’uscita del singolo “Culpables” (555 milioni di visualizzazioni su YouTube). Ha ricevuto 4 volte certificazioni di PLATINO, ORO e DIAMANTE da Sony Music, grazie a successi come “Esperandote“, “Una lady como tu“, “Dejala que vuelva” e “Besame“. È stato nominato per diversi premi musicali come Latin American Music Awards (2018), Premios Juventud (2019), Premio Lo Nuestro (2020) e Premios Tu Música Urbano (2020), e in quest’ultimo spicca come uno dei pochi artisti non portoricani nella lista dei candidati. Il suo primo album in studio “ADN” è stato pubblicato nel 2019, sotto etichetta La Industria INC, parte di Sony Music Latin. Durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, il suo singolo “Love me while you can” è diventato virale. Nel 2022, ha pubblicato il suo secondo album in studio “Dopamina“, che presenta collaborazioni musicali con artisti come Wisin y Yandel, Will I Am e Maluma, e la sua uscita ha coinciso con l’annuncio del tour negli Stati Uniti. In procinto di pubblicare il suo nuovo album “2000“, il cantante ha pubblicato il primo singolo “La Bachata“, che si è posizionato più volte alla #1 nelle classifiche Tropical Airplay e Latin Airplay di Billboard ed è rimasto per mesi nella Top 5 dei video più visti su YouTube in tutto il mondo.